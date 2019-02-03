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В Мостовском районе браконьер поймал беременную косулю. Зверь запутался в металлической петле
04.02.2019 — Новости регионов | Заря над Неманам
Работниками Щучинской межрайонной инспекции
В одну из петель попала косуля.
При вскрытии туши животного работники ветеринарной службы установили, что косуля ждала потомства.
В результате незаконной добычи причинен вред окружающей среде в размере 240 базовых величин.
Мостовским
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В Мостовском районе браконьер поймал беременную косулю. Зверь запутался в металлической петле
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