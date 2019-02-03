ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Мостовском районе браконьер поймал беременную косулю. Зверь запутался в металлической петле

04.02.2019 — Новости регионов | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A
Работниками Щучинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира совместно с сотрудником Мостовского РОВД, при обследовании охотничьих угодий ООО «Белая тропа» вблизи деревни Новоселки Мостовского района в лесном массиве обнаружены установленные запрещенными орудия охоты – петли из металлической проволоки. 
 
В одну из петель попала косуля. Следы на снегу от места происшествия привели к дому в деревне Новоселки. Хозяин дал признательные показания.
 
При вскрытии туши животного работники ветеринарной службы установили, что косуля ждала потомства.
 
В результате незаконной добычи причинен вред окружающей среде в размере 240 базовых величин. 
 
Мостовским РОСК возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до 3 лет.
 
 
 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Мостовском районе браконьер поймал беременную косулю. Зверь запутался в металлической петле
 
Новости дня
Новости регионов
 
Более 3 тыс. жителей Гомельской области трудоустроены благодаря комиссиям по содействию занятости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика