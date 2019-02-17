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В Мостах пьяный мужчина выбросил бутылку в окно и попал в женщину: возбуждено уголовное дело
18.02.2019 — Новости регионов | Заря над Неманам
Инцидент произошел накануне в
– Брошенная с 3 этажа тара упала прямо на проходившую мимо женщину. По счастливому стечению обстоятельств бутылка попала ей в плечо, –
В отношении мужчины по статье «Хулиганство» возбуждено уголовное дело.
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В Мостах пьяный мужчина выбросил бутылку в окно и попал в женщину: возбуждено уголовное дело
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