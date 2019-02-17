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В Мостах пьяный мужчина выбросил бутылку в окно и попал в женщину: возбуждено уголовное дело

18.02.2019 — Новости регионов | Заря над Неманам  
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Инцидент произошел накануне  в Мостах. Нетрезвый 53-летний мужчина  отдыхал у себя на кухне. В какой-то момент он решил выкинуть пустую бутылку прямо в окно. 
 
 – Брошенная с 3 этажа тара  упала прямо на проходившую мимо женщину. По счастливому стечению обстоятельств бутылка попала ей в плечо, – сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома, –  72-летняя пенсионерка серьезных травм не получила. 
 
В отношении мужчины  по статье «Хулиганство» возбуждено  уголовное дело.
 
 
 
 
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В Мостах пьяный мужчина выбросил бутылку в окно и попал в женщину: возбуждено уголовное дело
 
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