﻿ Тюльпаны и розы к 8 Марта в Минске будут дополнительно продавать на 200 площадках. 21.by
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Тюльпаны и розы к 8 Марта в Минске будут дополнительно продавать на 200 площадках

18.02.2019 16:57 — Новости регионов | БелТА  
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18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тюльпаны и розы к празднику 8 Марта в Минске будут продавать дополнительно на 200 площадках, сообщили БЕЛТА в главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома.

Администрации районов города приняли решение о выделении с 6 по 8 марта дополнительных мест для реализации цветочной продукции как физическим лицам, так и организациям. В Центральном районе предусмотрена 21 площадка, во Фрунзенском - 44, в Заводском - 22, Ленинском - 28, Советском - 20, Первомайском - 16, Партизанском - 15, Московском и Октябрьском - по 17.

Большой выбор цветов предложит также торговая сеть столицы. В столичных магазинах можно будет купить свежесрезанные розы, бутоны которых имеют разную форму и оттенки, тюльпаны, герберы, альстромерии, лилии, горшечные цветы, рассаду.

Основными белорусскими производителями являются Минский парниково-тепличный комбинат, ОСП "Тепличное хозяйство" ОАО "ДорОрс", агрокомбинат "Ждановичи", тепличное хозяйство "Андрусерра агро", КФХ "Находка Полесья", "Агромир би уай". Выращиваемые в Беларуси цветы в основном реализуются через собственную торговую сеть в демократичном ценовом сегменте, рассчитанном на покупателей со средним уровнем дохода.

В магазинах будет представлен и импорт - популярные сорта роз (они имеют более крупную форму бутона и насыщенную цветовую окраску), гвоздик, экзотические растения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тюльпаны и розы к празднику 8 Марта в Минске будут продавать дополнительно на 200 площадках, сообщили БЕЛТА в главном управлении...
 
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