114 километров вместе с Неманом. Августовский канал предлагают включить во внутренние водные пути страны

Сегодня во внутренние водные пути Республики Беларусь включен 92-километровый участок реки Неман на территории нашей области.

Как сообщила «ГП» заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству облисполкома Наталья Прилепская, готовится решение о включении белорусского участка Августовского канала. Это откроет судоходный путь из Польши и Литвы не только по каналу, но и по Неману. Сейчас определяются правовые аспекты для принятия решения. На очереди закрепление ответственных и технические вопросы по эксплуатации нового участка водных путей. Это обсуждалось на рабочем совещании в облисполкоме с участием представителей Министерства транспорта и коммуникаций, республиканского предприятия «Белводпуть», ОУП «Гродномелиоводхоз», СЭЗ «Гродноинвест» и других заинтересованных организаций.





Августовского канала был полностью отреставрирован в 2004-2006 годах. Тогда за время масштабной реконструкции восстановили 22 километра канала. Специалисты почти заново воссоздали русло, которое не использовалось с 1950-х годов, подмытые и обрушенные участки, старинные гидротехнические сооружения. Многие элементы – шлюзы и мемориальные таблички с именами инженеров-проектировщиков, деревянные колонны и разводные мосты – реставрировались вручную и сохранили аутентичный вид. Канал снова стал той жемчужиной, которой был больше двух столетий назад. Белорусский участокбыл полностью отреставрирован в 2004-2006 годах. Тогда за время масштабной реконструкции восстановили 22 километра канала. Специалисты почти заново воссоздали русло, которое не использовалось с 1950-х годов, подмытые и обрушенные участки, старинные гидротехнические сооружения. Многие элементы – шлюзы и мемориальные таблички с именами инженеров-проектировщиков, деревянные колонны и разводные мосты – реставрировались вручную и сохранили аутентичный вид. Канал снова стал той жемчужиной, которой был больше двух столетий назад.

В 2005 году начал работать международный пункт пропуска через белорусско-польскую границу "Лесная – Рудавка" для туристов на лодках и байдарках. Позже он получил новый статус и через него стали передвигаться пешие туристы и велосипедисты.

А вот проход не только крупных, но и маломерных судов затрудняло отсутствие статуса канала – он не входил в систему внутренних водных путей страны.





Как считают в СЭЗ «Гродноинвест», на территории которой находится специальный туристско-рекреационный парк "Августовский канал", принятие решения о его включении в водные артерии страны посодействует открытию новых туристических маршрутов в Гродно из-за рубежа, поскольку зона парка заканчивается в историческом центре около железнодорожного моста через Неман. – С движением судов добавится и дополнительная инфраструктура вокруг Августовского канала, – рассказал заместитель председателя областного отделения ОО «Республиканский туристско-спортивный союз» Сергей Коледа. – Только что получен миллион евро по проекту трансграничного сотрудничества на обустройство дорог к каналу. В эту сумму входит и финансирование 53-километрового веломаршрута «Август-вело» от погранперехода «Лесная - Рудавка» до улицы Ткацкой в Гродно. И этот маршрут во многих местах пересекается с движением речных судов. рассказал





— Для безвизовых туристов это еще одна уникальная возможность посетить Гродненщину по водной магистрали, поскольку через канал откроется международное судоходство, — считает заместитель начальника управления спорта и туризма облисполкома Татьяна Лидяева. — К нам могут приплыть такие маломерные суда, как яхты, популярные на Западе хаус-боты, которые предлагаются напрокат, быстроходные катера. На наших пристанях в областном центре нужно расширить сервис для водных туристов: подвести электричество, питьевую воду, построить необходимые бытовые объекты.





После строительства Гродненской ГЭС у него две базы. Одна находится около Лунно, вторая – в исторической части Гродно. Водный парк – а это теплоход «Ольга Соломова» – можно пополнить более современными плавсредствами для водных прогулок, не ожидая, пока в Гродно после принятия нового статуса Августовского канала придут речные такси из Польши или Литвы. С добавлением 22-километрового водного пути открывается хорошая перспектива для Гродненского участка речного пути предприятия «Белводпуть».Одна находится около Лунно, вторая – в исторической части Гродно. Водный парк – а это теплоход «Ольга Соломова» – можно пополнить более современными плавсредствами для водных прогулок, не ожидая, пока в Гродно после принятия нового статуса Августовского канала придут речные такси из Польши или Литвы.









Особое внимание водной жемчужине уделено и в том плане, что содержание такого сложного гидротехнического сооружения с годами потребует значительных финансовых затрат. Инженерные сооружения реконструировались по чертежам времен их постройки, а основной материал – дерево. За 12 лет эксплуатации канала уже наметились «болевые точки», требующие обследования и ремонта. Нужно будет также определить участки водного пути, где понадобится углубление дна.



