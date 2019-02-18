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114 километров вместе с Неманом. Августовский канал предлагают включить во внутренние водные пути страны
19.02.2019 — Новости регионов | Заря над Неманам
Сегодня во внутренние водные пути Республики Беларусь включен 92-километровый участок
Как сообщила «ГП» заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству облисполкома Наталья Прилепская, готовится решение о включении белорусского участка Августовского канала. Это откроет судоходный путь из Польши и Литвы не только по каналу, но и по Неману. Сейчас определяются правовые аспекты для принятия решения. На очереди закрепление ответственных и технические вопросы по эксплуатации нового участка водных путей.
Это обсуждалось на рабочем совещании в облисполкоме с участием представителей Министерства транспорта и коммуникаций, республиканского предприятия «Белводпуть», ОУП «Гродномелиоводхоз», СЭЗ «Гродноинвест» и других заинтересованных организаций.
Белорусский участок
В 2005 году начал работать международный пункт пропуска через белорусско-польскую границу "Лесная – Рудавка" для туристов на лодках и байдарках. Позже он получил новый статус и через него стали передвигаться пешие туристы и велосипедисты.
А вот проход не только крупных, но и маломерных судов затрудняло отсутствие статуса канала – он не входил в систему внутренних водных путей страны.
Как считают в СЭЗ «Гродноинвест», на территории которой находится специальный туристско-рекреационный парк "Августовский канал", принятие решения о его включении в водные артерии страны посодействует открытию новых туристических маршрутов в Гродно из-за рубежа, поскольку зона парка заканчивается в историческом центре около железнодорожного моста через Неман.
– С движением судов добавится и дополнительная инфраструктура вокруг Августовского канала, – рассказал заместитель председателя областного отделения ОО «Республиканский туристско-спортивный союз» Сергей Коледа. – Только что получен миллион евро по проекту трансграничного сотрудничества на обустройство дорог к каналу. В эту сумму входит и финансирование 53-километрового веломаршрута «Август-вело» от погранперехода «Лесная - Рудавка» до улицы Ткацкой в Гродно. И этот маршрут во многих местах пересекается с движением речных судов.
— Для безвизовых туристов это еще одна уникальная возможность посетить Гродненщину по водной магистрали, поскольку через канал откроется международное судоходство, — считает заместитель начальника управления спорта и туризма облисполкома Татьяна Лидяева. — К нам могут приплыть такие маломерные суда, как яхты, популярные на Западе хаус-боты, которые предлагаются напрокат, быстроходные катера. На наших пристанях в областном центре нужно расширить сервис для водных туристов: подвести электричество, питьевую воду, построить необходимые бытовые объекты.
С добавлением 22-километрового водного пути открывается хорошая перспектива для Гродненского участка речного пути предприятия «Белводпуть».
Особое внимание водной жемчужине уделено и в том плане, что содержание такого сложного гидротехнического сооружения с годами потребует значительных финансовых затрат. Инженерные сооружения реконструировались по чертежам времен их постройки, а основной материал – дерево. За 12 лет эксплуатации канала уже наметились «болевые точки», требующие обследования и ремонта. Нужно будет также определить участки водного пути, где понадобится углубление дна.
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114 километров вместе с Неманом. Августовский канал предлагают включить во внутренние водные пути страны
114 километров вместе с Неманом. Августовский канал предлагают включить во внутренние водные пути страны
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