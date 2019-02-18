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114 километров вместе с Неманом. Августовский канал предлагают включить во внутренние водные пути страны

19.02.2019 — Новости регионов | Заря над Неманам  
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Как сообщила «ГП» заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству облисполкома Наталья Прилепская, готовится решение о включении белорусского участка Августовского канала. Это откроет  судоходный путь из Польши и Литвы не только по каналу, но и по Неману. Сейчас определяются правовые аспекты для принятия решения. На очереди закрепление ответственных и технические вопросы по эксплуатации нового участка водных путей.
 
Это обсуждалось на  рабочем совещании в облисполкоме с участием представителей Министерства транспорта и коммуникаций, республиканского предприятия «Белводпуть», ОУП «Гродномелиоводхоз», СЭЗ «Гродноинвест» и других заинтересованных организаций.
 
114 километров вместе с Неманом. Августовский канал предлагают включить во внутренние водные пути страны
 
Белорусский участок Августовского канала был полностью отреставрирован в 2004-2006 годах. Тогда за время масштабной реконструкции восстановили 22 километра канала. Специалисты почти заново воссоздали русло, которое не использовалось с 1950-х годов, подмытые и обрушенные участки, старинные гидротехнические сооружения. Многие элементы – шлюзы и мемориальные таблички с именами инженеров-проектировщиков, деревянные колонны и разводные мосты – реставрировались вручную и сохранили аутентичный вид.  Канал снова стал той жемчужиной, которой был больше двух столетий назад.
 
114 километров вместе с Неманом. Августовский канал предлагают включить во внутренние водные пути страны
 
В 2005 году начал работать международный пункт пропуска через белорусско-польскую границу "Лесная – Рудавка" для туристов на лодках и байдарках. Позже он получил новый статус и через него стали передвигаться пешие туристы и велосипедисты. 
 
114 километров вместе с Неманом. Августовский канал предлагают включить во внутренние водные пути страны
 
А вот проход  не только крупных, но и маломерных судов затрудняло отсутствие статуса канала  –  он  не входил в систему внутренних водных путей страны. 
 
114 километров вместе с Неманом. Августовский канал предлагают включить во внутренние водные пути страны
 
Как считают в СЭЗ «Гродноинвест», на территории которой находится специальный туристско-рекреационный парк "Августовский канал",  принятие решения о его включении в водные артерии страны посодействует открытию новых туристических маршрутов в Гродно  из-за рубежа, поскольку зона парка заканчивается в историческом центре около железнодорожного моста через Неман.
 
– С  движением судов добавится  и  дополнительная инфраструктура вокруг Августовского канала, – рассказал заместитель председателя областного отделения ОО «Республиканский  туристско-спортивный союз» Сергей Коледа. – Только что получен миллион евро по проекту трансграничного сотрудничества на обустройство дорог к каналу.  В эту сумму входит и финансирование 53-километрового веломаршрута «Август-вело» от погранперехода  «Лесная - Рудавка» до улицы Ткацкой в Гродно. И  этот маршрут во многих местах пересекается с движением речных судов.
 
 
114 километров вместе с Неманом. Августовский канал предлагают включить во внутренние водные пути страны
 
— Для безвизовых туристов это еще одна уникальная  возможность посетить Гродненщину по водной магистрали, поскольку через канал откроется международное судоходство, — считает заместитель начальника управления спорта и туризма облисполкома Татьяна Лидяева. — К нам могут приплыть такие маломерные суда, как яхты, популярные на Западе хаус-боты, которые предлагаются напрокат, быстроходные катера. На наших пристанях в областном центре нужно расширить сервис для водных туристов: подвести  электричество, питьевую воду, построить необходимые  бытовые объекты.
 
114 километров вместе с Неманом. Августовский канал предлагают включить во внутренние водные пути страны
 
С добавлением 22-километрового водного пути  открывается  хорошая перспектива для Гродненского участка речного пути предприятия «Белводпуть».   После строительства Гродненской ГЭС  у него две базы. Одна находится около Лунно, вторая – в исторической части Гродно. Водный парк  –  а это теплоход «Ольга Соломова»  –  можно пополнить более современными  плавсредствами  для  водных прогулок, не ожидая, пока в Гродно  после принятия нового статуса Августовского канала придут речные такси из Польши или Литвы. 
 
114 километров вместе с Неманом. Августовский канал предлагают включить во внутренние водные пути страны
 
114 километров вместе с Неманом. Августовский канал предлагают включить во внутренние водные пути страны
 
Особое внимание  водной жемчужине  уделено и  в том плане, что содержание такого сложного гидротехнического сооружения с годами потребует значительных финансовых затрат. Инженерные сооружения реконструировались по  чертежам времен их постройки, а основной материал – дерево. За 12 лет эксплуатации канала  уже наметились «болевые точки», требующие обследования и ремонта. Нужно будет также определить участки водного пути, где понадобится углубление дна.
 
114 километров вместе с Неманом. Августовский канал предлагают включить во внутренние водные пути страны
 
 
 
 
 
Теги: Гродно
 
 
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114 километров вместе с Неманом. Августовский канал предлагают включить во внутренние водные пути страны
 
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