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Неделя белорусской кухни пройдет в 60 ресторанах и кафе Минска

19.02.2019 11:19 — | БелТА  
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Неделя белорусской кухни пройдет в 60 ресторанах и кафе Минска
Фото из архива

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XIX Неделя белорусской кухни пройдет в Минске с 25 февраля по 3 марта, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

В этот период в 60 ресторанах и кафе столицы посетителям предложат пять блюд национальной кухни.

Принцип гастрономической недели - единая рецептура и цена независимо от типа и класса объекта. Это делается для привлечения внимания горожан и гостей столицы к блюдам белорусской кухни, продвижения и популяризации национальных кулинарных традиций.

На этот раз гостям предложат жур с мясом по цене Br3,5, салат "Журавiны" за Br6,5, фаршированную свинину по-белорусcки с картофельными дольками за Br10,5, гречаники с грибами за Br8,5, одуванчики с медово-клюквенной поливкой за Br4,5.

В разработке блюд очередной Недели белорусской кухни участвовал шеф-повар ресторана "Усадьба" Андрей Измайлович. Организатором конкурса выступает главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XIX Неделя белорусской кухни пройдет в Минске с 25 февраля по 3 марта, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка...
 
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