|
Неделя белорусской кухни пройдет в 60 ресторанах и кафе Минска
19.02.2019 11:19 — | БелТА
Фото из архива
19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XIX Неделя белорусской кухни пройдет в Минске с 25 февраля по 3 марта, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.
В этот период в 60 ресторанах и кафе столицы посетителям предложат пять блюд национальной кухни.
Принцип гастрономической недели - единая рецептура и цена независимо от типа и класса объекта. Это делается для привлечения внимания горожан и гостей столицы к блюдам белорусской кухни, продвижения и популяризации национальных кулинарных традиций.
На этот раз гостям предложат жур с мясом по цене Br3,5, салат "Журавiны" за Br6,5, фаршированную свинину по-белорусcки с картофельными дольками за Br10,5, гречаники с грибами за Br8,5, одуванчики с медово-клюквенной поливкой за Br4,5.
В разработке блюд очередной Недели белорусской кухни участвовал шеф-повар ресторана "Усадьба" Андрей Измайлович. Организатором конкурса выступает главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XIX Неделя белорусской кухни пройдет в Минске с 25 февраля по 3 марта, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка...
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)