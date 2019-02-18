﻿ Движение по ул. Янки Купалы в Минске закрывается на время строительных работ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Движение по ул. Янки Купалы в Минске закрывается на время строительных работ

19.02.2019 18:14 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение всех видов транспорта по улице Янки Купалы на участке от улицы Максима Богдановича до Куйбышева закрывается на время строительных работ, движение транспорта по улице Богдановича ограничивается - будет организовано только по одной полосе в каждом направлении, сообщили БЕЛТА в ГП "Столичный транспорт и связь".

Для увеличения пропускной способности участок проезжей части улицы Богдановича от моста через реку Свислочь до улицы Архитектора Заборского, а также пересечения с улицей Янки Купалы будут расширять. Дорожники будут работать в три смены, чтобы завершить строительство в мае (ориентировочное время окончания).

С 23 февраля вносятся изменения в работу пассажирского транспорта.

Автобусы №24 и №1024-ТК со стороны улицы Беды поедут по Куйбышева, Хоружей, Богдановича и далее по маршруту, со стороны улицы Немига - по Богдановича, просп. Машерова, Куйбышева и далее по маршруту с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке в обоих направлениях.

Маршрут автобуса №57 от ДС Восточная временно организуется по улицам Пулихова, Первомайской, Янки Купалы, просп. Независимости (с отнесенным разворотом на пл. Победы при движении в направлении КП Семашко), улицам Городской Вал, Немига и далее по маршруту в обоих направлениях со всеми промежуточными остановками кроме "пл. Победы", "просп. Независимости".

Движение троллейбусов №29 организуется от улицы Кузьмы Чорного до ДС Лермонтова по ул. Сурганова, пл. Бангалор, ул. Богдановича, Немига, просп. Дзержинского, улицам Щорса, Люксембург, Лермонтова в прямом направлении, в обратном - по улицам Либкнехта, Хмелевского, Люксембург, Щорса, просп. Дзержинского, улицам Немига, Богдановича, Сурганова и далее по маршруту. Временный маршрут переименован в №29А "ДС Калиновского - ДС Лермонтова"

Троллейбусы №40 поедут со стороны ул. Немига до ДС Карастояновой через по Богдановича, пл. Бангалор, Сурганова, Карастояновой в обоих направлениях.

Троллейбусный маршрут №12 отменяется.

Для компенсации организуется работа временного автобусного маршрута №929 "ДС Калиновского - Комаровский рынок" по действующей трассе троллейбусного маршрута №29 с изменением маршрута следования на участке от Сурганова по Куйбышева, просп. Машерова, ул. Богдановича, Хоружей, Куйбышева в прямом направлении, в обратном - по Куйбышева, Сурганова и далее по троллейбусному маршруту.

Увеличится количество подвижного состава на автобусных маршрутах №24 и №38, на троллейбусном маршруте №22.

По проездным документам или единым проездным на определенный период времени (без лимита поездок), в составе которых один из видов транспорта троллейбус, можно без дополнительной оплаты ездить в автобусах маршрутов № 24, 44, 59, 91, 136, 929 на дублируемых и изменяемых участках до 1 марта 2019 года.

Кроме того, временно исключается из транспортного обслуживания остановочный пункт "Коммунистическая" по улице Куйбышева. Ближайшие альтернативы - "Коммунистическая" и "Оперный театр" по Богдановича.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 106
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение всех видов транспорта по улице Янки Купалы на участке от улицы Максима Богдановича до Куйбышева закрывается на время...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Землеустроители Докшицкого района — за порядок на земле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика