Единый день безопасности: готовность номер один





В Витебском областном исполнительном комитете проведено рабочее совещание по вопросу реализации мероприятий «Единого дня безопасности» на территории Витебской области.

Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи с районными исполнительными комитетами области, а также с участием представителей всех служб и ведомств, приглашенных в студию областного исполнительного комитета.

Открыл рабочее совещание заместитель председателя Пенин Владимир Петрович, который обозначил основные цели и задачи проведения «Единого дня безопасности». Особое внимание Владимир Петрович уделил тому, что работа по развитию культуры безопасности жизнедеятельности, должна проводиться постоянно всеми заинтересованными службами.

О проблемных вопросах, в том числе по реализации мероприятий акции продолжил начальник областного управления МЧС Мелешкин Сергей Николаевич, который акцентировал внимание на те, неблагоприятные условия, которые уже в текущем году привели к гибели граждан от внешних причин.

Сергей Николаевич отметил, что охват граждан в проведении мероприятий акции должен быть максимальным, как для граждан из самых малонаселенных пунктов, так и людей из крупнейших городов региона, как работающих на предприятиях, так и находящихся на социальном обеспечении.

По итогам докладов, были заслушаны представители Бешенковичского и Чашникского районных исполнительных комитетов, на территории которых уже сегодня сложилась неблагоприятная обстановка с гибелью людей от внешних причин.

По материалам сайта vitebsk.mchs.gov.by