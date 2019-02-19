ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Единый день безопасности: готовность номер один

20.02.2019 — Новости регионов | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Единый день безопасности: готовность номер один

В Витебском областном исполнительном комитете проведено рабочее совещание по вопросу реализации мероприятий «Единого дня безопасности» на территории Витебской области.
Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи с районными исполнительными комитетами области, а также с участием представителей всех служб и ведомств, приглашенных в студию областного исполнительного комитета.
Открыл рабочее совещание заместитель председателя Пенин Владимир Петрович, который обозначил основные цели и задачи проведения «Единого дня безопасности». Особое внимание Владимир Петрович уделил тому, что работа по развитию культуры безопасности жизнедеятельности, должна проводиться постоянно всеми заинтересованными службами.
О проблемных вопросах, в том числе по реализации мероприятий акции продолжил начальник областного управления МЧС Мелешкин Сергей Николаевич, который акцентировал внимание на те, неблагоприятные условия, которые уже в текущем году привели к гибели граждан от внешних причин.
Сергей Николаевич отметил, что охват граждан в проведении мероприятий акции должен быть максимальным, как для граждан из самых малонаселенных пунктов, так и людей из крупнейших городов региона, как работающих на предприятиях, так и находящихся на социальном обеспечении.
По итогам докладов, были заслушаны представители Бешенковичского и Чашникского районных исполнительных комитетов, на территории которых уже сегодня сложилась неблагоприятная обстановка с гибелью людей от внешних причин.
По материалам сайта vitebsk.mchs.gov.by

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебском областном исполнительном комитете проведено рабочее совещание по вопросу реализации мероприятий «Единого дня безопасности» на территории Витебской...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Движение по ул. Янки Купалы в Минске закрывается на время строительных работ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика