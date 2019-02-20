Отключать горячую воду в Минске начнут с 13 мая

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проверку тепловых сетей на прочность для подготовки к следующему отопительному сезону в Минске начнут с 13 мая, сообщили БЕЛТА в "Минскэнерго".

График отключений горячего водоснабжения утвержден "Минскэнерго" и согласован Мингорисполкомом. Мероприятия необходимы для того, чтобы выявить неполадки в работе тепловых сетей, не допустить сбоев теплоснабжения.

"График предусматривает отключение 96 участков тепловых сетей. Он скорректирован с учетом проведения II Европейских игр и предусматривает технический перерыв с 18 июня по 4 июля. В связи с этим последний этап отключений будет проходить в сентябре", - отметили на предприятии.-0-