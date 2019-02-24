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Молодые амурские тигрицы появились в Минском зоопарке

25.02.2019 21:44 — Новости регионов | БелТА  
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25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две амурские тигрицы, которым недавно исполнилось 8 месяцев, появились в Минском зоопарке, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Ярослава и Василиса были доставлены из Пензенского зоопарка в конце января. Пока они еще считаются тигрятами, а взрослыми станут в 4-5 лет. В зоопарках эти животные могут доживать до 20 лет.

Будучи самыми крупными представителями кошачьих на Земле, этот редкий вид занесен в Международную красную книгу. Амурские тигры обитают в более холодных районах, чем их ближайший родственник бенгальский тигр. Поэтому у новых обитателей столичного зоопарка очень густая и пушистая шерсть и небольшие уши. Каждый день хищники получают порцию отборной говядины, так что растут быстро.

Ярослава и Василиса ведут ночной образ жизни, а днем чаще всего прячутся в домике и наблюдают за посетителями, лежа у входа. Двигаются тигрицы бесшумно, обладают первоклассными навыками маскировки.

Как отмечают работники зоопарка, характеры у новичков разные. Василиса более невозмутимая и уверенная в себе, спокойная. Ярослава пока не так доверяет людям, порой пугается и злится. Когда тигрицы полностью освоятся на новом месте, они будут чаще выходить в уличный вольер и радовать посетителей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две амурские тигрицы, которым недавно исполнилось 8 месяцев, появились в Минском зоопарке, сообщили БЕЛТА в учреждении. Ярослава и...
 
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