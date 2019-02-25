Масленичные гуляния в Минске 2-9 марта развернутся на 13 площадках

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26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мероприятия, посвященные празднованию Масленицы, пройдут во всех районах Минска 2, 6 и 9 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Общегородской площадкой гуляний 9 марта станет территория у Дворца спорта, где гостей с 12.00 до 19.00 ожидает богатое меню с традиционными и оригинальными блюдами, разнообразные конкурсы, выступления музыкантов, дегустации.

Блинные ряды в этот же день развернутся в парке им. 900-летия Минска, Минском зоопарке, возле кинотеатра "Берестье", центра дополнительного образования детей и молодежи "Ветразь", в Центральном детском парке им. Горького, парке культуры и отдыха им. Челюскинцев, на площадках перед Комаровским рынком и перед общежитием №2 Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, возле Минского государственного Дворца детей и молодежи. Ярмарки начнут работу в основном с 11.00-12.00 до 16.00-17.00.

Уже в эти выходные (2 марта) праздник состоится в Ленинском (возле кинотеатра "Салют" с 11.00 до 16.00) и Фрунзенском районах (на открытой площадке Ледового Дворца спорта Минской области с 11.30 до 15.30), 6 марта - в Советском районе (возле главного корпуса Белорусского национального технического университета в 15.00).-0-