В Минске выпустят талоны на проезд с логотипом II Европейских игр

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26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в продаже появятся талоны на проезд в общественном транспорте с логотипом II Европейских игр, сообщили БЕЛТА на предприятии "Минсктранс".

Их можно будет приобрести для поездки в автобусе, троллейбусе, трамвае, электробусе и автобусе экспрессных маршрутов. Ожидается, что первая партия талонов будет отпечатана уже в марте.

В конце прошлого года в городе ввели в обращение бесконтактные смарт-карты нового образца с символикой знакового спортивного события. На карты нанесены наименование "Праязны дакумент", изображения городских достопримечательностей, логотип "Минсктранса", картинки, обозначающие шесть видов пассажирского транспорта. На оборотной стороне указана залоговая стоимость. -0-