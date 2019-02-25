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В Минске выпустят талоны на проезд с логотипом II Европейских игр

26.02.2019 14:08 — | БелТА  
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В Минске выпустят талоны на проезд с логотипом II Европейских игр
Фото из архива

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в продаже появятся талоны на проезд в общественном транспорте с логотипом II Европейских игр, сообщили БЕЛТА на предприятии "Минсктранс".

Их можно будет приобрести для поездки в автобусе, троллейбусе, трамвае, электробусе и автобусе экспрессных маршрутов. Ожидается, что первая партия талонов будет отпечатана уже в марте.

В конце прошлого года в городе ввели в обращение бесконтактные смарт-карты нового образца с символикой знакового спортивного события. На карты нанесены наименование "Праязны дакумент", изображения городских достопримечательностей, логотип "Минсктранса", картинки, обозначающие шесть видов пассажирского транспорта. На оборотной стороне указана залоговая стоимость. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в продаже появятся талоны на проезд в общественном транспорте с логотипом II Европейских игр, сообщили БЕЛТА на предприятии...
 
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