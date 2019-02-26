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Новую схему движения по МКАД в районе Уручья внедрят на выходных

27.02.2019 09:49 — Новости регионов | БелТА  
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27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Схему организации движения, аналогичную той, что была применена на 25-м км МКАД, внедрят на втором участке ремонта путепровода - в районе Уручья - уже на ближайших выходных, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор ГП "Гордорстрой" Александр Ярошик.

В связи с ремонтом в районе кольцевой регулярно в часы пик образуются заторы. Дорожники нашли решение, которое сначала (с 16 февраля) внедрили на 25-м км внешнего кольца МКАД (район пр. Дзержинского, над железнодорожными путями около поворота к филиалу БГУ): здесь вместо трех полос сделали по две зауженные для движения в каждую сторону.

"Схема оказалась эффективной, пропускная способность транспорта увеличилась на 20%. Обошлось без непредвиденных ситуаций. Поэтому в конце недели мы применим ее на 3-м км МКАД (ул. Скорины). Уже на выходе заказ на разработку схемы организации движения. Затем надо будет установить необходимые знаки. Так что внедрим схему либо в ночь с пятницы на субботу, либо с субботы на воскресенье", - сказал Александр Ярошик.

При этом он подчеркнул, что при ухудшении погодных условий (снеге, гололедице) транспорт поедет по одной полосе в каждом направлении.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Схему организации движения, аналогичную той, что была применена на 25-м км МКАД, внедрят на втором участке ремонта путепровода - в...
 
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