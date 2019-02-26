Фото Гродненской пограничной группы

27 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пограничники предупреждают о возможных затруднениях при пересечении белорусско-польской границы в пункте пропуска "Брузги". Об этом БЕЛТА сообщил старший офицер отделения информации и пропаганды Гродненской пограничной группы Михаил Скорина.

По информации польской стороны, до 31 марта 2020 года будет проводится реконструкция автодорожного пункта пропуска "Кузница" (с белорусской стороны - "Брузги"). "В связи с этим могут возникать временные трудности при пересечении государственной границы на данном направлении. Рекомендуем гражданам и грузоперевозчикам учитывать информацию при планировании маршрутов движения через государственную границу", - отметил Михаил Скорина.

Предварительно ознакомиться с обстановкой в пунктах пропуска и наличием очередей на границе в режиме реального времени можно на информационном портале Государственного пограничного комитета.-0-