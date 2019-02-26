В Мостовском районе нетрезвый мужчина пытался дать взятку сотруднику ГАИ

Инцидент произошел в агрогородке Гудевичи Мостовского района. Мужчина возвращался домой на мотоблоке от знакомого, с которым вместе выпивали.

– Когда мужчину остановили, у него были явные признаки алкогольного опьянения, но проходить медицинское освидетельствование он отказался, – рассказали в ГАИ региона.

Мостовского РОВД взятку в размере 20 рублей. Сейчас мужчина задержан и заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело. Чтобы не привлекаться к административной ответственности, задержанный пытался дать сотруднику отделения ГАИв размере 20 рублей. Сейчас мужчина задержан и заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело.

К слову, дача взятки наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до пяти лет.