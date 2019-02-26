|
В Мостовском районе нетрезвый мужчина пытался дать взятку сотруднику ГАИ
27.02.2019 — Новости регионов | Заря над Неманам
– Когда мужчину остановили, у него были явные признаки алкогольного опьянения, но проходить медицинское освидетельствование он отказался, – рассказали в ГАИ региона.
Чтобы не привлекаться к административной ответственности, задержанный пытался дать сотруднику отделения ГАИ
К слову, дача взятки наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до пяти лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел в агрогородке Гудевичи Мостовского района. Мужчина возвращался домой на мотоблоке от знакомого, с которым вместе выпивали.
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)