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В Мостовском районе нетрезвый мужчина пытался дать взятку сотруднику ГАИ

27.02.2019 — Новости регионов | Заря над Неманам  
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Инцидент произошел в агрогородке Гудевичи Мостовского района. Мужчина возвращался домой  на мотоблоке от знакомого, с которым вместе выпивали. 
 
–  Когда мужчину остановили, у него были явные признаки алкогольного опьянения, но проходить медицинское освидетельствование он отказался, – рассказали в ГАИ региона.
 
Чтобы не привлекаться к административной ответственности, задержанный пытался дать сотруднику отделения ГАИ Мостовского РОВД взятку в размере 20 рублей. Сейчас мужчина задержан и заключен под стражу.  Возбуждено уголовное дело.
 
К слову, дача взятки наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до пяти лет.
 
 
 
 
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Инцидент произошел в агрогородке Гудевичи Мостовского района. Мужчина возвращался домой на мотоблоке от знакомого, с которым вместе выпивали.
 
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