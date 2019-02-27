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ГАИ Минска опубликовала места установки спидкамов в марте

28.02.2019 12:41 — Новости регионов | БелТА  
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28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таблица с перечнем мест эксплуатации мобильных датчиков контроля скорости на март 2019 года размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Весь месяц в круглосуточном режиме будут фиксировать нарушения спидкамы на 53-м км внешнего и внутреннего кольца МКАД. Скорость здесь ограничена до 90 км/ч. Также с 20.00 до 2.00 до конца месяца будут функционировать спидкамы на пр.Независимости, 156 (80 км/ч), пр.Независимости, 131 к.2 (60 км/ч), пр.Независимости, 45 (60 км/ч), ул.Московской, 22 (60 км/ч), ул.Кальварийской, 25 (60 км/ч), пр.Партизанском, 178 (60 км/ч), ул.Орловской, 80 (60 км/ч), ул.Кижеватова, 36 (60 км/ч), в двух направлениях на ул.Притыцкого, 60 к.5 (60 км/ч).

По четным числам месяца с 7.00 до 20.00 будут работать камеры на пр.Независимости, 99 (60 км/ч), пр.Партизанском, 178 (60 км/ч) и на автодороге Н-9031 Колодищи - Заславль (60 км/ч). По нечетным - на пр.Независимости, 131 к.2 (60 км/ч), ул.Московской, 22 (60 км/ч), пр.Партизанском, 108 (60 км/ч).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таблица с перечнем мест эксплуатации мобильных датчиков контроля скорости на март 2019 года размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома,...
 
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