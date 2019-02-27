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Афиша выходного дня: платья от кутюрье, масленичные гуляния и трактор-квест в Щучине

28.02.2019 12:55 — Новости регионов | БелТА  
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Афиша выходного дня: платья от кутюрье, масленичные гуляния и трактор-квест в Щучине

Приближаются первые весенние выходные, а с ними и множество ярких событий. В предстоящий уик-энд "Афиша" предлагает попробовать вкуснейшие блины с пылу с жару на Масленице, стать участниками Недели современной белорусской драматургии, услышать мелодии из любимых кинофильмов, насладиться трогательным спектаклем о юности и первой любви "Четвертая планета", открыть Кубок Беларуси по художественному творчеству, посмотреть известные фильмы в белорусской озвучке и посетить самые интересные выставки.

Застоличная афиша приглашает окунуться в атмосферу веселого славянского праздника проводов зимы в Озерце, посетить фотодокументальную экспозицию в комплексе "Хатынь", стать участником первого городского хакатона в Гомеле, побывать на трактор-квесте в Щучине и угоститься медом на форуме пчеловодов в Кричеве.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылайте на адрес: afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

Утром отправимся на масленичные гуляния

Уже в эти выходные пройдут мероприятия, посвященные празднованию Масленицы. Праздник состоится в Ленинском (возле кинотеатра "Салют") и Фрунзенском районах (на открытой площадке Ледового Дворца спорта Минской области).

Гости смогут продегустировать блины с самыми разными начинками, а также отведать блюда национальной кухни. Всех ждут веселые развлечения и непередаваемая атмосфера.

Вход свободный.

Место: пр. Рокоссовского, 150а (возле кинотеатра "Салют") и ул. Притыцкого, 27 (открытая площадка Ледового Дворца спорта Минской области).

Время: с 11.00 до 16.00, с 11.30 до 15.30.

Семейный приключенческий фильм "Хронікі Нарніі: Леў, вядзьмарка і гардэроб" режиссера Эндрю Адамсона покажут в белорусской озвучке в рамках проекта "Белорусские уик-энды".

Четверых детей родители отправляют из Лондона в деревню к старому профессору, другу семьи. В его доме дети обнаруживают таинственный платяной шкаф, посредством которого они попадают в сказочную страну Нарнию, где обитают фантастические люди, животные и существа. Оказывается, что эта мирная страна находится под властью злой Колдуньи, из-за которой там - вечная зима. Дети должны помочь царю Аслану (Великому Льву, который много столетий назад основал Нарнию) победить Колдунью, разрушить заклинания и освободить жителей Нарнии…

Также в рамках проекта "Белорусские уикенды" 3 марта можно будет увидеть фильм "Таемнае жыццё Уолтэра Міці". Уолтер Митти - сотрудник отдела иллюстраций журнала Life. Его работа - сплошная рутина, хотя в своих мечтах он уносится очень далеко. В присланных фотографом Шоном О'Коннелом негативах для обложки журнала не хватает одного кадра. Единственный шанс получить фотографию - найти самого Шона. И Уолтер отправляется в долгое путешествие.

Вход платный.

Место: ул. Петра Мстиславца, 11.

Время: 15.30.

Концерт "Молодые звезды мировой оперы", который состоится в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси, соберет восемь молодых талантливых солистов, которые впервые представят свое искусство белорусской публике.

В концерте выступят баритоны Филипп Шпигель и Тиль фон Орловски из Австрии, контртенор Юрий Юшкевич из России, теноры Саша Эмануэль Крамер из Швейцарии и Давид Ягодич из Словении, меццо-сопрано Кассандра Вюсс из Лихтенштейна и Эгле Шидлаускайте из Литвы, сопрано Александра Флад из Австралии. Главный дирижер Большого театра Беларуси Виктор Плоскина будет за дирижерским пультом.

Это будет настоящий праздник музыки. Зрители услышат поистине вокальные шедевры - знаменитые арии и ансамбли из опер европейских композиторов от эпохи барокко до начала ХХ века: Вивальди, Моцарт, Бизе, Доницетти, Оффенбах, Штраус.

Вход платный.

Место: пл. Парижской Коммуны, 1.

Время: 19.00.

Утро проведем на выставках

Выставка "Приглашение на бал" из крупнейшей в мире коллекции костюмов известного историка моды, искусствоведа, коллекционера, театрального художника, телеведущего программы "Модный приговор" Александра Васильева откроется в Национальном историческом музее.

Выставка посвящена бальным платьям и нарядам торжественных церемоний, характерным для периода с 1915 по 2015 год. Посетителей ждет путешествие по бальным и вечерним нарядам разных эпох: от волшебных, мерцающих в облаках вышитого тюля платьев времен Первой мировой войны до блестящих образов 1920-х годов с бисерной отделкой в стиле чарльстон. Также будут представлены элегантные платья из креп-сатина, строгие костюмы с подкладными плечиками, роскошные женственные образы в стиле New Look, футуристические платья для твиста и другие невероятные наряды.

Всего посетителей ждут более 100 эффектных образов и несколько сотен разнообразных аксессуаров, ювелирных изделий и искусной бижутерии, созданных великими кутюрье и домами мод.

Также поклонникам моды будет интересна выставка Муниципального музея обуви им. Кавалера Винченцо Андольфи, на которой все желающие смогут увидеть обувь звезд эстрады, кино и спорта, а также историческую обувь из Италии. Более 140 экспонатов на выставке будут разделены на тематические секции, иллюстрирующие трансформации, которые происходили с обувью на протяжении прошлых веков и последних десятилетий. Экспозиция сопровождается визуальными, аудио- и видеоматериалами, которые поясняют суть вещей, историю их происхождения и создания, что делает выставку интерактивной.

Вход платный.

Место: ул. Карла Маркса, 12 ("Приглашение на бал"), пр. Независимости, 37 (выставка Муниципального музея обуви им. Кавалера Винченцо Андольфи).

Время: с 11.00 до 19.00, с 11.00 до 20.00.

В Гостиной Владислава Голубка проходит выставка "Весенний сад". Идея проекта заключается в демонстрации красоты, хрупкости и незаменимости живого мира для человека. В экспозиции гармонично совмещаются произведения трех белорусских художников.

Олег Боричевский мастерски владеет росписью по сырой эмали. Сложность и уникальность данной техники заключается в том, что поверхностью для росписи служит "сырая глазурь", нанесенная на керамическое изделие. Роспись производится в одно касание, а погрешности исправить невозможно.

Анастасия Арайс создает творческие работы из войлока, делая акцент на новых возможностях традиционного материала. В экспозиции представлены плоскостные и пространственные формы из шерсти, которые предлагают в простых решениях отыскать основные жизненные ценности, неподвластные времени.

Сергей Павлов представил современную уличную и пейзажную фотографию, главным изобразительным центром которой является природа - потрясающее естественное пространство, способное менять форму, содержание и цвет ежеминутно, изо дня в день.

Вход платный.

Место: ул. Старовиленская, 14.

Время: с 10.00 до 17.30.

Художественная галерея "Университет культуры" приглашает на открытие проекта "Кубок Беларуси по художественному творчеству - Ассамблея Искусств".

Мероприятие организовано в рамках III Международного фестиваля детско-молодежного творчества и педагогических инноваций и объединяет три программы - выставочную, конкурсную и образовательную. Для посетителей будут организованы многочисленные мастер-классы и лекции по изобразительному искусству.

Также можно будет увидеть около 400 произведений графики, фотографии, скульптуры, авторской куклы, декоративно-прикладного, текстильного и цифрового искусства от авторов в возрасте от 3 до 21 года, а также их педагогов. Все работы участвуют в конкурсной программе и оцениваются членами национального и международного жюри. Награждение победителей состоится 14 марта.

Вход свободный.

Место: пл. Октябрьская, 1.

Время: 16.00.

На сцене Белгосфилармонии состоится очередная премьера - концертная программа "Музыка кино" в исполнении Национального академического народного оркестра Республики Беларусь им. И.Жиновича под управлением народного артиста Беларуси Михаила Козинца.

В концерте прозвучат мелодии и песни из таких шедевров мирового кинематографа, как "Игрушка", "Огни большого города", "Профессионал", "Пираты Карибского моря", а также из фильмов, которые по праву можно назвать классикой советского кино, - "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", "Мастер и Маргарита", "Семнадцать мгновений весны", "Три тополя на Плющихе" и многих других. В этот вечер на сцене выступят солисты оркестра - лауреаты международных конкурсов Игорь Задорожный (вокал), Марина Василевская (вокал), Денис Черный (баян).

Вход платный.

Место: пр. Независимости, 50.

Время: 19.00.

Национальный академический драматический театр им. М. Горького приглашает посмотреть добрую и трогательную историю в стиле ретро о пространстве, времени, юности и первой любви "Четвертая планета".

Все начиналось как банальный анекдот: "Есть ли жизнь на Марсе?" Полет прошел успешно, космонавты вышли на поверхность неизведанной планеты, и вдруг красный песок превратился в горячий асфальт старого московского двора, где продавщицы из соседнего магазина лузгают семечки, в вечерних сумерках целуется влюбленная парочка, а на веревке сушится белье. Можно ли вернуться назад в прошлое, в свою юность? Ведь иногда так хочется начать все сначала.

Вход платный.

Место: ул. Володарского, 5.

Время: 19.00.

Широкая масленица в Озерце

Культурно-массовое мероприятие "Шырокая Масленіца ў беларускім скансэне" пройдет 2 марта с 12.00 до 16.00 на территории Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта в деревне Озерцо Минского района.

Музей предлагает окунуться в атмосферу веселого славянского праздника проводов зимы, принять участие в традиционных масленичных гуляниях, играх и забавах. Кульминацией станет торжественное сжигание чучела зимы Марены. Этот очищающий огонь, как верили предки, избавляет от невзгод и несчастий, после чего можно ждать прихода солнечных весенних дней.

Программа праздника разнообразна, не заскучает никто. Гостей ждут выступления известных фольклорных коллективов и хедлайнера - группы Recha, активные развлечения и мастер-классы для детей и взрослых, показы белорусского теневого театра "Вертеп" и кукольного театра "Батлейка", рыцарская площадка и конкурс снеговиков (при наличии снега). Посетители смогут увидеть увлекательную историческую реконструкцию масленичных обрядов "Пахаванне Дзеда" (только для взрослых), "Наведванне бабкі-павітухі" и др. Мужчины и юноши проявят силу, ловкость и смекалку в игре-состязании "Масленичный столб". Вход платный.

Выставка творческих проектов Валентина Занковича "Следуя за мечтой…" проходит в Государственном мемориальном комплексе "Хатынь" (Минская область). Фотодокументальная экспозиция начнет цикл мероприятий, посвященных 50-летию со дня открытия мемориалов "Хатынь" и "Курган Славы".

На выставке можно увидеть модели как уже воплощенных работ Валентина Занковича, так и проекты, которые на данный момент реализованы не были, но остались в моделях, макетах, планшетах. Экспозиция позволит проследить путь от первоначального замысла художника до конечного его воплощения в ландшафте.

Особое место в творчестве мастера занимает тема Великой Отечественной войны. В экспозицию вошли модели скульптур, пока не получившие воплощения, - "Подпольщик" и "За родную Беларусь". Последнюю работу автор хотел бы разместить у подножия мемориального комплекса "Курган Славы". Также в экспозиции будет представлена модель скульптуры "Родина-мать", которая является частью стелы "Минск - город-герой" - одной из самых известных архитектурно-скульптурных композиций Беларуси.

Вход платный. Время работы: с 10.00 до 16.00.

Молодые механизаторы из Щучинского района (Гродненская область) 3 марта посоревнуются в трактор-квесте с элементами ориентирования на местности. В необычном формате решено провести районный конкурс мастерства молодых трактористов-машинистов. Ожидается, что участие в нем примут представители всех 10 сельхозорганизаций района.

Вначале участники проверят свои знания правил дорожного движения, а затем презентуют своих железных коней в параде тракторов, который начнется в 11.00. Самые зрелищные этапы развернутся на площадке местного аэродрома. В конкурсе "Мастерство не прольешь" механизаторы покажут навыки вождения в испытаниях "Восьмерка задом", "Сними ведро", "Перелей воду", "Верни ведро на место".

Изюминкой станет квест-ориентирование, трасса для которого подготовлена в близлежащем лесу. Участникам надо будет находить по координатам контрольные точки, выполнять задания на них, чтобы узнать, куда двигаться дальше. Задания различные - на смекалку, ловкость, умение управлять трактором. Победитель получит ноутбук.

Если своеобразный конкурсный эксперимент найдет одобрение у участников и зрителей, то трактор-квест в районе сделают традиционным. Не исключено, что подобные соревнования проведут и для представителей других профессий. Организаторы обещают, что будет интересно не только участникам, но и зрителям. Вход свободный.

В Гомеле с 1 по 3 марта пройдет первый городской хакатон #GOMELACTIVE-HACK. Соревновательное мероприятие соберет в Гомельском технопарке программистов, инженеров, дизайнеров, менеджеров. В течение нескольких суток команды в интенсивном режиме будут работать над созданием программных продуктов, приложений, сервисов, сайтов и т.д.

Основная цель хакатона - предоставить возможность носителям бизнес-идей собрать команду единомышленников для "прокачки" проектов и с помощью экспертов и менторов помочь им превратить идеи в уже готовые к запуску продукты. К участию приглашаются команды (2-5 человек), которые за 48 часов готовы "прокачать" свою идею, продумать план ее развития и презентовать жюри. Команду можно собрать заранее, а можно попробовать найти "недостающие звенья" непосредственно на хакатоне.

В качестве экспертов и менторов выступят представители Белорусского инновационного фонда, ассоциации бизнес-ангелов Беларуси Angels Band, Общества содействия инновационному бизнесу, ведущих отечественных IT-компаний и основатели ряда успешных белорусских стартапов.

По итогам соревновательной программы определят лучшие команды, которым вручат призы. Также предусмотрены персональные номинации. В технопарке подчеркнули, что в качестве наград авторы перспективных проектов получат приглашения на образовательные мероприятия в Гомеле и Минске. Также во время хакатона пройдут обучающие семинары и мастер-классы для инициаторов и разработчиков стартап-проектов. Вход свободный по предварительной регистрации, которая состоится 1 марта в 17.00.

Угощать медом и обучать тонкостям пчеловодства будут 1-2 марта в Кричеве (Могилевская область) на форуме пчеловодов, который соберет опытных и начинающих специалистов по разведению пчел. В программе мероприятия - мастер-классы, викторина, круглый стол, выставка, дегустация.

В первый день участники мероприятия поговорят о целесообразности использования канди (подкормки для пчел), а также о переработке меда, лечении и обработке пчел, зимовке, стимуляции и развитии насекомых весной. А на 2 марта запланированы награждение победителей конкурса детских рисунков "Кричевская пчелка", викторина для учащихся аграрных классов учебных заведений Кричевского района "Что я знаю о пчелах?" с дегустацией меда, круглый стол "Встреча пчеловодов и представителей власти".

В форуме могут принять участие все желающие. Площадкой для мероприятий станет центр поддержки предпринимательства ОАО "Кричевский рынок" (1 марта) и Кричевский районный центр культуры (2 марта). Вход свободный.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Приближаются первые весенние выходные, а с ними и множество ярких событий. В предстоящий уик-энд "Афиша" предлагает попробовать вкуснейшие блины с пылу с жару на...
 
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