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Торговля Минска проведет дни скидок в марте

28.02.2019 17:23 — Новости регионов | БелТА  
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Торговля Минска проведет дни скидок в марте
Фото из архива

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции "Дни скидок" пройдут в марте в торговых организациях Минска, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

ЦУМ 2 марта снизит цены на 20% на непродовольственные товары, на 5% - на продовольственные, 7 и 9 марта цены снизятся на 25% и 5%, 14, 16, 21, 23, 28, 30 марта непродовольственные товары подешевеют на 22%, продовольственные - на 5%. Акция "Мы знаем, чего хотят женщины!" пройдет 4-10 марта: женский ассортимент будет стоить на 30% меньше. Для держателей дисконтных карт 4, 5, 6, 11, 18, 25 марта предоставляется скидка 20%.

ГУМ предложит скидки к 8 Марта: 2-9 марта цены на непродовольственные товары будут снижены на 27%. Акция "Щедрый день" (скидка в 23% на непродовольственные товары) пройдет 14, 16, 21, 28 марта. Держатели дисконтных карт смогут приобрести непродовольственные товары дешевле на 25% 19, 23, 24, 30 марта.

"Универмаг Беларусь" приглашает 12, 19, 26 марта купить непродовольственные товары со скидкой 23%, продовольственные - 5%. 5-7 марта на весь ассортимент, кроме мужского и детского, будет скидка 30%. Держатели дисконтных карт 1-4 марта получат скидку 26% на непродовольственные товары, 5% - на продовольственные, 8-10, 14-17, 21-24, 28-31 марта - 25% и 5% соответственно.

Торговый дом "На Немиге" проводит акции каждую среду, субботу, воскресенье марта: в эти дни цены на непродовольственные товары снижены на 23%, на продовольственные - 5%. С 4 по 8 марта ожидаются скидки 26% на непродовольственные, 5% - на продовольственные товары. Держателям дисконтных карт предложат каждый четверг и пятницу марта - 27% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары.

"Кирмаш" объявляет скидки каждую среду, пятницу и субботу марта (23% на непродовольственные товары). 7 марта ожидается скидка 25% на непродовольственные товары. Для держателей дисконтных карт скидочными днями будут все понедельники марта (26% на непродовольственные товары).

Магазины торгового центра "Столица" 8, 23, 24 марта предложат скидки до 50%.

На товары в ОАО "Алеся" (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35) 1, 4, 5, 6, 7, 15, 22, 23, 29 марта будет минус 20% от цены.

В ООО "Старт-Х" (ул. Долгобродская, 26) 5, 6, 13, 20, 27 марта цены снизят на 15%. С 1 по 31 марта ожидаются скидки до 25% на отдельные группы товаров.

На 15% на отдельные группы товаров снизят цены ТООО "Северянка" (ул. Ангарская, 38) - каждый четверг, субботу марта, ЗАО "Сандрик" (просп. газеты "Правда", 40) - каждый вторник марта, ТЗАО "Пальмира" (ул. Шугаева, 3/1) - с 1 по 31 марта.

ЗАО "1000 мелочей" (ул. Калинина, 1) предложит минус 17% каждый четверг марта, ТЗАО "Богатырь" (ул. Притыцкого, 32) - минус 15% каждую среду и четверг, ООО "Детский мир" (Логойский тракт 25/1) - минус 12% 4, 5, 6 марта.

Скидку 20% получат покупатели ОДО "Вероника" (ул. Притыцкого, 38) - каждый вторник и четверг, ЗАО "Гаспадар и Гаспадыня" (просп. Независимости, 131/1) - 6, 7, 13, 20, 27 марта, ЗАО "Лянок" (просп. Независимости, 46) - каждую среду, четверг и субботу марта.

ЗАО "Сантехоборудование" (ул. Щербакова, 30) приглашает 7, 14, 21, 28 марта приобрести любой товар (кроме акционных, уцененных вещей) со скидкой 20%, 8 марта - 30%.

Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции "Дни скидок" пройдут в марте в торговых организациях Минска, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка...
 
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