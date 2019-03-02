РЕПОРТАЖ: Лучшие оперативники страны работают в Полоцке

Для Полоцкого РОВД прошлый год был очень продуктивным. Правоохранители района стали одними из лучших среди коллег в Витебской области. А отдел уголовного розыска завоевал переходящий приз имени П. А. Королева среди аналогичных подразделений республики. В преддверии Дня милиции корреспонденты БЕЛТА отправились в Полоцк, чтобы узнать, как работают лучшие розыскники страны, какие дела за время работы им наиболее запомнились.

В октябре 2018 года уголовный розыск Беларуси отметил свое 100-летие. В юбилейный год лучше всех сработали полоцкие оперативники. Количество преступлений в районе в прошлом году уменьшилось почти на 40% по сравнению с 2017-м (с 739 до 451), были раскрыты все 65 тяжких и особо тяжких преступлений. Начальник отдела уголовного розыска криминальной милиции Полоцкого РОВД Руслан Филипович работает в милиции с 2006 года. Он говорит, что достигнуть такого результата в работе было непросто, а повторить будет еще сложнее.

"Все это получилось благодаря работе коллектива, который формировался не один год. Не так давно согласно штатному расписанию отдел пополнился молодыми сотрудниками. Работа строится на доверии и дисциплине, без этого никак. Но самое главное для нашей профессии - интеллект, смекалка, внимание к деталям и умение находить общий язык с любым человеком", - говорит Руслан Филипович.

Оперативникам активно помогают в работе и социальные сети, особенно в поиске людей, в том числе за пределами Беларуси. "У нас 30% сотрудников молодые, и они активно используют соцсети. Молодежь приходит с желанием работать, но, как вы понимаете, практических навыков у них нет, поэтому коллеги помогают во всем. Работа сыщика непростая. И для поддержки молодых в первое время за ними закрепляются опытные наставники", - отмечает начальник угрозыска.

За время работы у сотрудников отдела накопилось много историй раскрытия различных преступлений. Среди них случай с полоцким Казановой. Сотруднику отдела уголовного розыска знакомая рассказала, что ее подругу шантажирует мужчина после интимной связи. Выяснилось, что полочанин в течение нескольких лет знакомился с замужними женщинами и, пообщавшись в интернете, приглашал к себе домой. Нередко свидания перерастали в интимную близость, а ловелас снимал все на скрытую камеру, затем шантажировал женщин, предупредив, что покажет ролик их мужьям. За молчание он требовал Br400-500. "Полгода подозреваемый был в нашей разработке. Во время оперативных мероприятий труднее всего было найти потерпевших, женщины стыдились и не хотели признаваться", - говорит Руслан Филипович.

Также запомнился случай, произошедший в одной из деревень Полоцкого района. В доме после пожара нашли труп пенсионерки, которая жила вместе с сыном, но в день трагедии его не было. Спасатели предварительно предположили, что причина возгорания - неисправности печного отопления. Но после осмотра помещения оперативники заметили, что шланг газового баллона перерезан, возле него разбросаны куски бумаги и газет. Когда отыскали сына, тот признался, что это он устроил пожар.

Несколько лет назад расследовали необычное дело с "человеком-тенью". В доме, где жил одинокий полуслепой пожилой мужчина, нашли его тело со следами ударов по голове. "Сразу никаких зацепок не было, но во время осмотра места происшествия обнаружили куртку, в которой был процессуальный документ с фамилией человека. По базам он не пробивался. Потом установили, что мужчина вообще без гражданства, родился в Риге, а после распада Советского Союза прибился к этому пожилому, - рассказывает подполковник. - Узнали, с кем подозреваемый раньше встречался, нашли женщину. Создали легенду, что она беременна от него. Та позвонила бывшему ухажеру, пригласила в женскую консультацию, где мы его и задержали. Сначала он не признавал вину, потом начал давать показания и указал, где выбросил орудие преступления".

Еще одну историю подполковник рассказал о банде насильников, которая начала действовать еще в конце 1990-х. Расследованием дела занялись в 2012 году после пропажи девушки из Глубокого, которая училась в Полоцке. Сотрудник отдела занимался ее поиском как без вести пропавшей и вышел на банду. Но тогда для целостной картины некоторых деталей не хватило, собрать все доказательства не удалось. "Через некоторое время по наработкам нашего оперуполномоченного выявили еще несколько похожих эпизодов. Выяснилось, что мужчины знакомились с девушками, подливали им в напитки клозапин, который парализовал жертву, а после делали с жертвой все, что хотели. В случае с несовершеннолетней из Глубокого они добавили дозу вещества в 40 раз выше нормы, и ее организм не выдержал. Труп закопали в карьере в Полоцком районе. Один из обвиняемых указал место, тело нашли. Преступная деятельность банды насчитывала более 50 эпизодов - кражи, грабежи и прочие. Клозапин, кстати, они обменивали у пожилого человека, которому выдавался препарат по рецепту", - вспоминает Руслан Филипович.

В 2018 году второй год подряд Полоцкий РОВД стал лучшим среди подразделений области с аналогичной численностью личного состава и получил награду "Святы Георгій - Узнагарода УУС Віцебскага аблвыканкама".

На территории Полоцкого района в прошлом году было зарегистрировано почти на 27% меньше преступлений, чем в 2017-м. Уровень преступности составил ниже среднеобластного показателя.

"Повторить успех оказалось сложнее, чем впервые подняться на вершину. Но всегда наша победа - это заслуга личного состава, каждого сотрудника. Когда человек находится на своем месте, тогда и система работает четко", - подчеркнул начальник Полоцкого РОВД полковник милиции Лев Казарян.

Андрей ЩЕРБИЦКИЙ,

ФОТО Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-