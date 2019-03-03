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Романсы, шлягеры и известные хиты: в Гродно пройдет весенний концерт

04.03.2019 — Новости регионов | Заря над Неманам  
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Уже в это воскресенье каждый желающий сможет насладиться прекрасными романсами,  культовыми шлягерами и любимыми хитами на вечере-концерте «Весны чарующие звуки». 
 
На сцене одновременно выступят лучшие артисты Гродно, среди которых лауреаты международных и республиканских конкурсов Ирина Гаранкина, Светлана Борисевич, Игорь Долгих, Артур Якушев, Стелла Фидзи. 
 
Ведущий концерта – главный режиссер облдрамтеатра  Геннадий Мушперт.
 
Что? Вечер-концерт «Весны чарующие звуки».
 
Где? Большой зал Гродненского облдрамтеатра, ул. Мостовая, 35.
 
Когда? 4 марта, 19.00.
 
 
 
Теги: Гродно
 
 
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Уже в это воскресенье каждый желающий сможет насладиться прекрасными романсами, культовыми шлягерами и любимыми хитами на вечере-концерте «Весны чарующие...
 
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