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Опубликован график отключения горячей воды в Минске

15.04.2019 15:22 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Опубликован график отключения горячей воды в Минске
Фото из архива

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минским горисполкомом согласован график испытаний и ремонта тепловых магистралей на межотопительный сезон филиалом "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" с мая по сентябрь (с привязкой списка потребителей по адресам), сообщили БЕЛТА в РУП "Минскэнерго".

Проверку сетей для подготовки к следующему отопительному сезону проводят, чтобы выявить неполадки в работе и не допустить сбоев теплоснабжения.

График предусматривает отключение 96 участков тепловых сетей. Он скорректирован с учетом проведения II Европейских игр и предусматривает технический перерыв с 18 июня по 4 июля. В связи с этим последний этап отключений будет проходить в сентябре.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минским горисполкомом согласован график испытаний и ремонта тепловых магистралей на межотопительный сезон филиалом "Минские...
 
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