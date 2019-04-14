|
Опубликован график отключения горячей воды в Минске
15.04.2019 15:22 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минским горисполкомом согласован график испытаний и ремонта тепловых магистралей на межотопительный сезон филиалом "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" с мая по сентябрь (с привязкой списка потребителей по адресам), сообщили БЕЛТА в РУП "Минскэнерго".
Проверку сетей для подготовки к следующему отопительному сезону проводят, чтобы выявить неполадки в работе и не допустить сбоев теплоснабжения.
График предусматривает отключение 96 участков тепловых сетей. Он скорректирован с учетом проведения II Европейских игр и предусматривает технический перерыв с 18 июня по 4 июля. В связи с этим последний этап отключений будет проходить в сентябре.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минским горисполкомом согласован график испытаний и ремонта тепловых магистралей на межотопительный сезон филиалом "Минские...
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)