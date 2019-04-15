Билеты на аттракционы в минских парках можно будет купить по интернету

Источник материала: БелТА

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16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аттракционы в минских парках имени Горького и Челюскинцев оборудовали платежно-пропускной системой с видеонаблюдением. С началом сезона 24 апреля минчане и гости столицы получат возможность покупать билеты по интернету, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер УП "Минскзеленстрой" Владимир Бабивский.

Проход на карусели будет организован через турникеты со считывающим устройством. Вместе с чеками посетители получат разовые билеты с QR-кодом или пластиковую карточку с перспективой многократного использования (пополнения), различные абонементы на конкретный перечень аттракционов.

"Программно-аппаратный комплекс позволит также внедрить продажи через интернет. Приобрести билет в первый раз можно будет всего за три, а после за один клик. На электронную почту придет QR-код, и человек, поднеся экран телефона к сканеру турникета, сможет получить услугу", - пояснил Владимир Бабивский.

Аттракционы начнут работать 24 апреля. Карусели уже прошли техническое обслуживание и диагностику, сейчас их проверяют эксперты "Госпромнадзора".

Чуть позже во время сезона в парке им. Челюскинцев обустроят новую детскую площадку, где разместят батутный комплекс и детский многоуровневый лабиринт.

Всего в городских парках Минска (парк культуры и отдыха им. Челюскинцев, Центральный детский парк им. М.Горького, парк культуры и отдыха им. 50-летия Великого Октября и парк им. 900-летия Минска) эксплуатируются 56 аттракционов. Из них 33 требуют особого внимания при подготовке к эксплуатации, поскольку по своим характеристикам (скорости перемещения, подъему на высоту) относятся к потенциально опасным.-0-