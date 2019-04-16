Маршруты транспорта в Минске 22-25 июня изменятся в связи с велогонками на Европейских играх

Источник материала: БелТА

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17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В дни проведения велогонок на II Европейских играх в Минске будут изменены трассы движения 28 маршрутов - 22-23 июня и 37 маршрутов - 24-25 июня. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник отдела организации пассажирских перевозок ГУ "Столичный транспорт и связь" Александр Каптюх, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вообще, в период проведения Игр предусмотрены три основные организационно-технические схемы работы транспорта: дни открытия и закрытия, в период проведения велогонок и в обычные соревновательные дни", - сказал Александр Каптюх.

В дни открытия и закрытия никаких дополнительных маршрутов организовываться не будет - только увеличится объем работы на действующих маршрутах: будут сокращены интервалы движения и продлено время работы. "Это касается и метрополитена, - отметил Александр Каптюх. - В дни проведения велогонок ГАИ будет ограничивать движение уже на подходах к трассе. Причем оно будет жестким для всех видов транспорта, а для общественного - меньше, чтобы снизить неудобства. Но, в любом случае, два троллейбусных маршрута будут закрываться. И на период 22-23 июня будет изменена трасса 28 маршрутов, а 24-25 июня - 37 маршрутов".

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