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ФОТОРЕПОРТАЖ: Православные верующие освящают пасхальную пищу
27.04.2019 14:11 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Освящение пасхальной пищи проходит в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе.-0-
Фото Максима Гучека
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27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Освящение пасхальной пищи проходит в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе.-0- Фото Максима Гучека Читать далее на сайте БелТА
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