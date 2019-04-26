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ФОТОРЕПОРТАЖ: Православные верующие освящают пасхальную пищу

27.04.2019 14:11 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Освящение пасхальной пищи проходит в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе.-0-

Фото Максима Гучека

 
Теги: Минск
 
 
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27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Освящение пасхальной пищи проходит в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе.-0- Фото Максима Гучека Читать далее на сайте БелТА
 
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