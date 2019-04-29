Дубровенские мелиораторы — лучшие в области

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Лучшим предприятием мелиоративных систем по итогам 2018 года среди отраслевых организаций Витебской области признано Дубровенское ПМС. Опыт, старание, грамотные подходы — здесь во главе угла. Руководитель предприятия мелиоративных систем Андрей Терлякович в фундаменте успеха видит добросовестный труд всего коллектива.

Красноречивее всего о достижениях говорят цифры. Так, за 2018 год темп роста выручки от реализации составил 109% по сравнению с 2017 годом. Вырос на 111% и объем производства продукции. Темп роста выручки от реализации на одного среднесписочного работника — 112%, рост зарплаты — 112%. Чистая прибыль составила 169 тыс рублей.

В этом году дубровенские мелиораторы продолжают реконструкцию крупного объекта — мелиоративной системы Щербинский мох. За неполных 4 месяца освоили 116 тыс рублей. Завершат и реконструкцию мелиоративных систем Шуховцы, Мичурино-Иваньково в Оршанском районе. Только в Шуховцах нужно сдать в эксплуатацию 125 га и освоить еще 174 тыс. рублей.







Главная роль Дубровенскому ПМС отведена и в строительстве нового объекта мелиорации — Пригузки в Оршанском районе. А это 261 га площадей, на которых будут осваивать 1 миллион 252 тыс. рублей.

Только дренажа здесь нужно будет уложить 101 км, построить 4 новых трубопереезда, облагородить каналы, провести в полной мере все культуртехнические работы. Сегодня дубровенские мелиораторы не покладая рук расчищают площади, копают каналы, кладут дренаж.

Еще 2 новых переходящих объекта их силами будут построены в 2019 году в Оршанском районе — мелиоративные системы Есипово, Бояры. Никто не отменял и технические уходы. На эти цели ПМС выделено 395 тыс рублей. На территории Дубровенского и Оршанского районов окосят 570 км каналов, удалят 10 км кустарника, почистят от заиления 21 км каналов, отремонтируют 6 сооружений. Для всего намеченного на этот год фронта работ на балансе предприятия имеются 5 одноковшовых экскаваторов, 4 бульдозера, 2 многоковшовых экскаватора, 11 тракторов МТЗ, четыре 20-тонных МАЗА, погрузчик Амкадор, 6 косилок, 5 кусторезов.

Ольга ЛЕБЕДЕВА.