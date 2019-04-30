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ГАИ Минска опубликовала места установки спидкамов в мае

01.05.2019 11:27 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таблица с перечнем мест эксплуатации мобильных датчиков контроля скорости на май 2019 года размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Весь месяц в круглосуточном режиме нарушения будут фиксировать спидкамы на 33-м км внутреннего кольца МКАД и на 32-м км внешнего. Скорость здесь ограничена до 90 км/ч. Также круглосуточно с 1 по 15 мая будут работать камеры на 55-км внутреннего кольца МКАД (70 км/ч).

Также с 20.00 до 2.00 до конца месяца будут функционировать камеры на пр.Независимости, д.45 (60 км/ч), пр.Партизанском, д.178 (60 км/ч), пр.Партизанском, д.75 (60 км/ч), пр.Жукова, д.17 (60 км/ч), пр.Независимости, д.131 к.2 (60 км/ч), ул.Орловской, д.80 (60 км/ч), ул.Притыцкого, д.106 (60 км/ч), пр.Независимости, д.156 (80 км/ч), ул.Кижеватова, д.36 (60 км/ч), ул.Кальварийской, д.25 (60 км/ч), ул.Притыцкого, д.60 к.5 (60 км/ч), ул.Московской, д.22 (60 км/ч), пр.Пушкина, д.70а (60 км/ч), ул.Ленина, д.46 (60 км/ч).

По четным числам месяца с 7.00 до 20.00 будут работать камеры на пр.Независимости, д.131 к.2 (60 км/ч), ул.Кальварийской, д.25 (60 км/ч), ул.Чкалова, д.1 (60 км/ч). По нечетным - на пр.Независимости, д. 99 (60 км/ч), пр.Партизанском, д.178 (60 км/ч), ул.Кижеватова, д.36 (60 км/ч).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таблица с перечнем мест эксплуатации мобильных датчиков контроля скорости на май 2019 года размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома,...
 
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