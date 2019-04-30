В Гродно 1 Мая отметили парадом профессий и открытием сезона фонтанов

Источник материала: БелТА

1 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Парад профессий, открытие сезона фонтанов и город мастеров: в Гродно масштабно отмечают Праздник труда, передает корреспондент БЕЛТА.

Открылся праздник традиционным парадом профессий в центре Гродно. На улицы вышли представители различных отраслей экономики и производства области. По историческому центру в своей рабочей одежде прошли строители, медики, учителя, энергетики, работники леса, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, банков, промышленных предприятий и другие. Всего в параде, где представили профессии около 20 различных сфер, было задействовано около 1,5 тыс. человек.

На сцене на площади Ленина прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь", состоялось чествование представителей трудовых династий. Также были награждены лучшие социальные партнеры и победители областного конкурса на лучшую профсоюзную первичку.

"Вчера в Минске на площади Государственного флага состоялась церемония занесения на Республиканскую Доску почета лучших коллективов страны. Этого права удостоена и наша Гродненская область. Это высокая оценка труда всех жителей региона. Звание необходимо подтверждать и продолжать работать на благо родной области и страны", - отметил во время торжественной церемонии заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович. Он подчеркнул, что региону есть кем гордиться. На Республиканскую Доску почета занесен также Островецкий район, ряд промышленных и сельскохозяйственных предприятий, Гродненский государственный университет им. Янки Купалы.

"Но главное богатство и гордость региона - это те люди, которые работают в области. В каждой сфере есть лидеры, которые ведут за собой, подтягивают остальных. Труд в регионе в почете, в почете все профессии. Главное же со стороны власти, руководителей предприятий, профсоюзов - создать для людей достойные условия труда, показать, что каждый работник необходим и востребован", - отметил Виктор Лискович. Он подчеркнул важность того, что в области возродился институт наставничества, когда более опытные работники помогают молодежи освоиться, найти себя в профессии. Образование всех уровней также становится все более практикоориентированным.

Продолжились праздничные мероприятия в парке им. Жилибера. По традиции 1 мая в Гродно открывают сезон фонтанов. У большого фонтана в парке устроили театрализованное шоу. С сегодняшнего дня постоянно будут радовать горожан и гостей пять фонтанов. Два из них - в парке им. Жилибера. Еще один фонтан начал работу на Советской площади. Также включили фонтаны у областного драмтеатра и на набережной Немана неподалеку от Старого моста. Возможно, в этом сезоне также начнет работу фонтан у обновленной областной филармонии.

В парке им. Жилибера развернулся город мастеров. Ремесленники не только предложили свои товары, но и организовали мастер-классы по традиционным ремеслам. Также всем желающим предложили попробовать себя в живописи и парикмахерском искусстве. Работали аниматоры, открылись аттракционы. На площадке "Труд - крут" организована работа рекрутеров штабов трудовых дел БРСМ. Завершатся гуляния праздничным концертом на сцене парка.

В урочище Пышки 1 мая по традиции был дан старт танцевальному сезону. Открытая танцплощадка в теплое время года собирает здесь сотни людей. Чаще всего на танцы приходят представители старшего поколения горожан. К новому сезону площадку обновили.-0-