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Школьники Минска 4 и 9 мая расскажут о подвигах героев ВОВ на улицах, названных их именами

02.05.2019 07:17 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Школьники Минска 4 и 9 мая расскажут о подвигах героев ВОВ на улицах, названных их именами
Фото из архива

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученики одной из минских школ совместно с районными организациями ОО "Белая Русь", ОО БРПО, ОО БРСМ и Центральной библиотекой имени Янки Купалы проведут 4 и 9 мая акцию "Имена героев в письмах Великой Победы", сообщили БЕЛТА в администрации Советского района Минска.

Акция проходит по девизом "Кто не помнит прошлого, у того нет будущего" и направлена на сохранение памяти об истории Великой Отечественной войны и ее героях.

Учащиеся СШ №78 уже давно проводят со специалистами библиотеки исследовательскую работу, изучая биографии и подвиги героев Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы Советского района. В этом году, используя собранный материал, школьники, пионеры и активисты БРСМ совместно со своими наставниками из ОО "Белая Русь" разместят информационные посты на улицах В.Хоружей, Л.Кульман, Л.Беды, Т.Лукьяновича.

"Это своего рода мобильные пункты, в которых жители и гости столицы смогут больше узнать о героях, в честь которых названы улицы, получить оформленную в виде поздравительного фронтового письма раздаточную информацию. Будем также поздравлять прохожих с праздником Великой Победы, вручать сувениры с символикой наших общественных объединений. Будут звучать песни тех далеких военных лет", - рассказали организаторы.

4 мая посты будут действовать с 11.00 на пересечении улицы Лукьяновича и Логойского тракта и улиц Л.Беды и Сурганова (район универсама "Рига"). А 9 мая найти такие информационные пункты можно с 12.00 по улице В.Хоружей (сквер "Комаровский", площадка РУП "Лидо") и на пересечении улиц Куйбышева и Кульман (площадка возле "Паркинга").-0-

 
Теги: Минск
 
 
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2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученики одной из минских школ совместно с районными организациями ОО "Белая Русь", ОО БРПО, ОО БРСМ и Центральной библиотекой имени Янки...
 
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