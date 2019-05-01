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Минск входит в топ-3 самых популярных у россиян городов СНГ на майские праздники
02.05.2019 09:23 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск входит в топ-3 самых популярных для путешествий российских туристов городов СНГ на майские праздники. Такие данные приводит аналитическое агентство ТурСтат, сообщает БЕЛТА.
В первую десятку входят Баку в Азербайджане, Минск в Беларуси, Нур-Султан в Казахстане, Ереван в Армении, Алматы в Казахстане, Ташкент в Узбекистане, Бишкек в Кыргызстане, Кишинев в Молдове, Душанбе в Таджикистане и Ашхабад в Туркменистане.
По данным ТурСтата, туристы приезжают в города СНГ в мае на 3-5 дней и расходуют от $60 до $120 в день на питание и проживание.
Рейтинг составлен по результатам анализа популярности майских турпоездок. В России майские праздничные выходные проходят с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая.-0-
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2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск входит в топ-3 самых популярных для путешествий российских туристов городов СНГ на майские праздники. Такие данные приводит...
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