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Минэкономики проводит в райцентрах открытые приемные по вопросам предпринимательства
03.05.2019 12:07 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики совместно с облисполкомами, Минским горисполкомом и при участии республиканских органов госуправления проводит в районных центрах Беларуси выездные открытые приемные для обсуждения вопросов развития предпринимательства, сообщили БЕЛТА в Минэкономики.
Первая открытая приемная состоялась 30 апреля в Белыничах Могилевской области. В мероприятии приняли участие представители местного бизнеса, местных органов власти, облисполкома, а также республиканских органов госуправления. Обсуждались вопросы налогового законодательства, отчуждения имущества, находящегося в госсобственности, доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, подтверждения субъектами хозяйствования соответствия продукции легкой промышленности и обуви требованиям техрегламентов.
Представители государственных органов, Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей дали соответствующие разъяснения по поднятым вопросам.
Серия открытых приемных в райцентрах проводится для освещения вопросов развития предпринимательской инициативы, государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, стимулирования деловой активности, а также освещения принимаемых главой государства и правительством решений по формированию в стране благоприятных условий для ведения бизнеса.
Работа выездных открытых приемных будет продолжена, график их проведения размещен на сайте Минэкономики.-0-
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3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики совместно с облисполкомами, Минским горисполкомом и при участии республиканских органов госуправления проводит...
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