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Движение транспорта временно запретят в центре Минска 9 мая

03.05.2019 12:33 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта временно запретят в центре Минска 9 мая в связи с празднованием Дня Победы, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню Победы 9 мая с 9.00 до 13.00 и с 17.00 до 24.00 в Минске будет запрещено движение всех видов транспорта на участках проспекта Независимости от улицы Я.Купалы до улицы Козлова, улице Захарова от проспекта Независимости до улицы Первомайской, улице Киселева от проспекта Независимости до улицы Красной", - проинформировали в ГАИ. С 7.00 до 9.00 на этих участках будет запрещено движение всех видов транспорта, кроме общественного.

ГАИ просит учитывать эту информацию при планировании поездок.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта временно запретят в центре Минска 9 мая в связи с празднованием Дня Победы, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД...
 
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