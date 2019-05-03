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Благоустройство двух транспортных хабов для Европейских игр завершат в ближайшие дни

03.05.2019 16:01 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благоустройство территорий двух транспортных хабов - в Студенческой деревне и на Городском Валу - для обслуживания делегаций II Европейских игр завершат в ближайшие дни. Об этом сообщил генеральный директор ГПО "Горремавтодор" Денис Глинский сегодня на заседании рабочей группы по вопросу содержания и благоустройства территорий Минска в городской мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

"По Спортивной деревне работы - укладка плитки, подрезка кустов и деревьев - почти завершены. И к 9 Мая закончим по проспекту Дзержинского: там на разделительной полосе надо положить плитку и нанести разметку, поставить стекла на остановочных пунктах", - сказал Денис Глинский.

На Городском Валу, по его словам, работы по благоустройству закончены.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благоустройство территорий двух транспортных хабов - в Студенческой деревне и на Городском Валу - для обслуживания делегаций II...
 
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