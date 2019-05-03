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Дом на ул. Широкой, реконструкция площади Победы и ремонт переходов - Сивак провел прямую линию

04.05.2019 13:23 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Дом на ул. Широкой, реконструкция площади Победы и ремонт переходов - Сивак провел прямую линию
Анатолий Сивак. Фото из архива

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА. Ситуация с домом №3 на ул. Широкой находится на контроле. Об этом сообщил председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак сегодня во время прямой телефонной линии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проблема с домом на ул. Широкой не может быть несерьезной. Колонна - это главный несущий элемент, таких трещин не должно быть. Сейчас ведется работа по устранению в первую очередь деформаций и мест, где есть разломы. Но самое главное - это обследование дома в целом. Специалисты определят, опасно ли это, почему это произошло, кто виновен. Ситуация на контроле", - отметил Анатолий Сивак.

Также он рассказал о реконструкции площади Победы. "Эта инициатива возникла после моего посещения подземного перехода на площади, где были развалены ступеньки, на выходе к огню отваливалась плитка, наблюдалась сырость. А мы на площади принимаем делегации, возлагаем венки, это место посещают туристы. Тем более что в следующем году мы будем праздновать 75-летие Победы. К этой юбилейной дате здесь необходимо навести порядок, оживить пространство и сделать это место комфортнее и уютнее", - поделился планами председатель Мингорисполкома.

Всего за три часа прямой телефонной линии поступило более 40 звонков. Насчет улучшения жилищных условий обратилась минчанка. Она стоит на очереди нуждающихся с 1996 года, семья проживает в квартире матери с маминым братом, который болеет туберкулезом и шизофренией. Недавно ее дочь вышла замуж, сейчас ждет ребенка. На покупку квартиры средств нет, поэтому она просит помочь с выделением жилья без очереди или с получением льготного кредита.

Житель Московского района попросил сделать асфальтированную пешеходную дорожку от центральной аллеи Прилукского сквера к домам № 9, 11 по ул. Кулибина. По словам мужчины, местным жителям негде ходить, пешеходам приходится двигаться по проезжей части.

По поводу установки памятника, посвященного "Слову о полку Игореве", обратился скульптур. Он выиграл конкурс в 2012 году, однако до сих пор работы откладываются - не получается определиться с местом. Он попросил подобрать площадку для памятника.

Анатолий Сивак выслушал граждан, пообещал детальнее рассмотреть их обращения и дать ответы.

Один из позвонивших пожаловался на качество подземного перехода в микрорайоне "Запад-4" по ул. Якубовского. Периодически здесь проходит косметический ремонт, но его хватает на 2-3 месяца: ступеньки осыпаются, во время дождей вода скапливается внутри, а вопрос с капитальным ремонтом пока не решается. Мэр сказал, что выедет на объект, если факты подтвердятся, переход отремонтируют. "Соответствующим городским службам была поставлена задача отремонтировать входы в метро и подземные переходы в столице. Это касалось всех тех объектов, что находятся в неудовлетворительном состоянии. Ресурсы на это выделялись", - добавил он.

Также поднимались вопросы уборки общественного транспорта, установки шлагбаумов во дворах, спила деревьев.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА. Ситуация с домом №3 на ул. Широкой находится на контроле. Об этом сообщил председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак сегодня во время...
 
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