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ФОТОРЕПОРТАЖ: Музыкально-туристический сезон стартовал в Минске

05.05.2019 10:45 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летний музыкально-туристический сезон стартовал в Минске 4 мая. Сезон начался с молодежного Оpen air, который открыл американский рэпер Wordsmith. Также выступили группы "Дрозды" и "Made-Up". Организатором мероприятия является Мингорисполком.

Фото Оксаны Манчук

ФОТОРЕПОРТАЖ: Музыкально-туристический сезон стартовал в Минске

 
Теги: Минск
 
 
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5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летний музыкально-туристический сезон стартовал в Минске 4 мая. Сезон начался с молодежного Оpen air, который открыл американский рэпер Wordsmith....
 
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