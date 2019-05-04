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ФОТОРЕПОРТАЖ: Музыкально-туристический сезон стартовал в Минске
05.05.2019 10:45 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летний музыкально-туристический сезон стартовал в Минске 4 мая. Сезон начался с молодежного Оpen air, который открыл американский рэпер Wordsmith. Также выступили группы "Дрозды" и "Made-Up". Организатором мероприятия является Мингорисполком.
Фото Оксаны Манчук
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5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летний музыкально-туристический сезон стартовал в Минске 4 мая. Сезон начался с молодежного Оpen air, который открыл американский рэпер Wordsmith....
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