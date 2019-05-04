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ФОТОРЕПОРТАЖ: Велопробег "Велосипедная весна Могилёв-2019 Победная"

05.05.2019 13:26 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

ФОТОРЕПОРТАЖ: Велопробег "Велосипедная весна Могилёв-2019 Победная"

5 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Около 1000 велосипедистов приняли участие в велопробеге "Велосипедная весна Могилёв-2019 Победная", который прошёл 5 мая в областном центре. Организатором мероприятия выступил Могилёвский горисполком.

Фото Олега Фойницкого

ФОТОРЕПОРТАЖ: Велопробег "Велосипедная весна Могилёв-2019 Победная"

 
Теги: Могилев
 
 
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5 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Около 1000 велосипедистов приняли участие в велопробеге "Велосипедная весна Могилёв-2019 Победная", который прошёл 5 мая в областном центре....
 
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