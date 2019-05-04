Карта достопримечательностей и экомаршрутов появилась в Браславском районе

Источник материала: БелТА

Фото Центра экологических решений

5 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Центр экологических решений совместно с Браславским райисполком разработали карту-схему района. На нее нанесены наиболее интересные и важные культурно-исторические достопримечательности, экологические и климатические точки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Центре экологических решений.

Места объединены в два основных маршрута, которые путешественники осилят за пару дней в туристическом регионе Беларуси. Найти карту можно на сайте центра. "Кроме красивых мест и уникальных природных территорий, мы рекомендуем обратить внимание и на современные технологии. Например, на карте есть места, которые популяризируют возможности возобновляемой энергетики. Мы хотим подчеркнуть, что использование тех же солнечных панелей - вполне реальная вещь даже для небольшого райцентра", - отметил сотрудник центра Дмитрий Буренкин.

На карту попали и другие важные объекты. Среди них недавно созданная экологическая тропа в деревне Богино, которая раскинулась на берегу озера, памятники природы и археологии, национальный парк "Браславские озера" и многие другие. Есть список мест, где можно оставить использованные батарейки и люминесцентные лампы.

Центр экологических решений вместе с местными властями несколько лет реализовывали проект ЕС "Браславский район - первый климатически нейтральный муниципалитет Беларуси". Его цель к 2020 году снизить выбросы на 20%, а к 2030-му - сравнить объемы выбросов и поглощения парниковых газов.-0-