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ФОТОФАКТ: Митинг-реквием, посвященный Дню Победы, прошел в агрогородке Вертелишки

06.05.2019 14:28 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

ФОТОФАКТ: Митинг-реквием, посвященный Дню Победы, прошел в агрогородке Вертелишки
Во время митинга

6 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На мемориальном комплексе агрогородка Вертелишки 6 мая состоялся митинг-реквием, посвященный Дню Победы. Во время мероприятия состоялся прием учеников Вертелишковской средней школы в ряды пионерской организации имени Александра Дубко и вручение билетов ОО Белорусский Республиканский союз молодежи. Все присутствующие на митинге приняли участие в акции "Голубь мира", посвященной 74 годовщине Победы.-0-

Фото Леонида Щеглова

 
Теги: Гродно
 
 
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6 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На мемориальном комплексе агрогородка Вертелишки 6 мая состоялся митинг-реквием, посвященный Дню Победы. Во время мероприятия состоялся...
 
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