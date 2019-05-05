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ФОТОФАКТ: Митинг-реквием, посвященный Дню Победы, прошел в агрогородке Вертелишки
06.05.2019 14:28 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
Во время митинга
6 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На мемориальном комплексе агрогородка Вертелишки 6 мая состоялся митинг-реквием, посвященный Дню Победы. Во время мероприятия состоялся прием учеников Вертелишковской средней школы в ряды пионерской организации имени Александра Дубко и вручение билетов ОО Белорусский Республиканский союз молодежи. Все присутствующие на митинге приняли участие в акции "Голубь мира", посвященной 74 годовщине Победы.-0-
Фото Леонида Щеглова
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6 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На мемориальном комплексе агрогородка Вертелишки 6 мая состоялся митинг-реквием, посвященный Дню Победы. Во время мероприятия состоялся...
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