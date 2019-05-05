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РЕПОРТАЖ: Трудотерапия с общей пользой: инвалиды в Домачево изготавливают средства реабилитации

06.05.2019 14:50 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

РЕПОРТАЖ: Трудотерапия с общей пользой: инвалиды в Домачево изготавливают средства реабилитации

В Брестской области насчитывается 10 домов-интернатов. В каждом из них практикуются различные виды реабилитации. Один из них - трудотерапия, которая подразумевает занятия в кружках или мастерских. В Домачевском доме-интернате пошли дальше - и организовали собственное небольшое производство средств реабилитации. Это первый подобный опыт в социальных учреждениях Беларуси. Проект позволил не только занять инвалидов - результат их труда приносит пользу и другим людям с ограниченными возможностями. Корреспонденты БЕЛТА отправились в Брестский район, чтобы понаблюдать за трудовым процессом.

Домачевский дом-интернат многие называют маленькой Швейцарией. Он состоит из нескольких одноэтажных корпусов, которые в городском поселке занимают целую улицу, вокруг все пестрит зеленью и цветами. Поддерживать красоту и уют персоналу помогают проживающие. Одна из них Надежда Омельянчук. По словам женщины, уход за цветами доставляет ей большое удовольствие. Много времени она также посвящает рукоделию, а с открытием производственного участка освоила швейную машину.

"Мы живем здесь, как дома, поэтому и стараемся, чтобы было красиво. Мне некогда скучать. Нравится вышивать, вязать крючком, очень довольна, что меня научили шить на швейной машинке. Поначалу, конечно, было боязно. Теперь я шью не только по работе, но и что-то для себя. Это пригождается в жизни, рада, что устроилась на работу", - говорит Надежда.

На производственном участке работают пять человек - инвалиды I-II групп по зрению, психическому заболеванию, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Они зачислены в штат дома-интерната на 0,25 ставки. Мастерская сборки средств реабилитации действует уже два года.

"Дом-интернат должен заниматься медицинской, социальной, трудовой реабилитацией. Мы решили реализовать проект с молодыми инвалидами, чтобы приобщить их к труду, дать возможность подзаработать. Получили согласования различных инстанций и заключение Минздрава на выпуск изделий медицинского назначения - тростей, ходунков, костылей. Оно нужно было, чтобы мы могли реализовать продукцию, давать гарантию заказчикам, - поясняет директор Домачевского дома-интерната Анатолий Ясинский. - На первых порах было сложно конкурировать, но у нас получилось найти своих клиентов. Среди заказчиков РУП "Фармация", барановичская "Медтехника", частные организации, люди самостоятельно обращаются".

Проект реализован по государственной программе адаптации инвалидов к трудовой деятельности. Под производственный участок выделили просторное помещение на цокольном этаже в одном из корпусов. По его периметру размещаются станки, столы для сборки изделий, швейные машины и стеллаж, доверху заполненный готовыми к использованию средствами реабилитации. А небольшой коллектив во главе с инструктором по трудотерапии Николаем Серафиновичем работает над новой партией заказа.

В мастерской изготавливают 12 видов тростей, костылей и ходунков. Комплектующие поставляются, вся остальная работа - сборка, упаковка, маркировка и реализация - проводится здесь. Рабочий день составляет четыре часа.

"Во-первых, интересно заниматься. В процессе общаемся, думаем, как сделать работу быстрее, лучше. Каждый высказывает свое предложение, потом вместе рассматриваем. Во-вторых, получаем неплохую зарплату, поэтому есть материальная заинтересованность. Наш труд востребован для других инвалидов, делаем хорошее дело", - отмечает работающий здесь Александр Титов.

Собранные в Домачевском доме-интернате средства реабилитации не только продают, но и безвозмездно передают нуждающимся. "Планируем расширить ассортимент, хотим попробовать выпускать кресла-туалеты, в том числе передвижные. Их можно использовать в квартире, они складываются, регулируются по высоте, выдерживают вес до 130 кг. Есть спрос на такую продукцию. Начинаем разработку необходимой документации. Полагаю, что освоим выпуск новой продукции к концу года", - рассказывает Анатолий Ясинский.

На четверть ставки в доме-интернате оформлены 15 проживающих. Помимо производственного участка, они трудятся санитарками, дворниками, уборщиками служебных помещений, заняты в подсобном хозяйстве. В обороте соцучреждения 60 га сельхозугодий, на которых выращивают зерновые культуры, картофель, овощи (лук, красную свеклу, морковь, фасоль, огурцы, помидоры). На территории заложен фруктовый сад. В Домачево занимаются и разведением овец, в хозяйстве есть три лошади.

"Проживающие помогают в уходе за животными, посадке, прополке и сборе урожая. Естественно, за свой труд они получают деньги. Подсобное хозяйство находится на хозрасчете, поэтому заработанные средства направляются на укрепление материально-технической базы дома-интерната. Согласитесь, хорошее подспорье. В прошлом году таким образом мы заработали около Br82 тыс.", - замечает директор.

Он подчеркнул, что возможность трудиться (как и полноценно отдыхать), приносить пользу обществу очень важна. Занятость напрямую влияет на здоровье человека, как физическое, так и психическое.

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,

ФОТО Вадима ЯКУБЕНКА,

БЕЛТА.-0-

 
 
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В Брестской области насчитывается 10 домов-интернатов. В каждом из них практикуются различные виды реабилитации. Один из них - трудотерапия, которая подразумевает...
 
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