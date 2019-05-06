ГАИ предупреждает об ограничении движения в районе площади Победы в Минске 8 мая

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7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с проведением генеральных репетиций праздничных мероприятий 8 мая с 11.00 до 12.00 в районе площади Победы возможно временное ограничение движения транспорта, сообщили БЕЛТА в УГАИ Мингорисполкома.

Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и следовать указаниям сотрудников ГАИ, которые будут регулировать движение на указанном участке, а также учитывать указанную информацию при выборе маршрутов движения.-0-