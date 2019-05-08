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Как изменятся трассы общественного транспорта Минска 11 мая во время велогонки

09.05.2019 10:25 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Как изменятся трассы общественного транспорта Минска 11 мая во время велогонки
Фото из архива

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с проведением международных соревнований по велосипедному спорту на шоссе "Кубок Минска" 11 мая будет ограничено движение и изменены маршруты общественного транспорта, сообщили БЕЛТА в ГП "Столичный транспорт и связь".

В частности, с 11.30 до 12.30 и с 15.30 до 16.30 пр. Победителей будет закрыт для транспорта на участке от ул. Немига до аг. Ждановичи, что влечет изменение трасс движения некоторых городских автобусов.

Маршруты №1 и №1056-ТК со стороны вокзала пролягут по пр. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева (и еще ул. Нарочанская - для №1) в обоих направлениях.

Автобусы №1119-ТК от пр. Независимости поедут по ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, а/д Р28 в прямом направлении, в обратном - по ул. Парковая, МКАД, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал, пр. Независимости.

Маршрут №119С со стороны вокзала по пр. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Нарочанская будет организован до ДС "Веснянка", с выполнением остановок "Романовская Слобода", "ст.м. Фрунзенская", "Тимирязева", "Л.Украинки" в прямом направлении и "Л.Украинки", "Тимирязева", "ст.м. Фрунзенская", "Городской Вал" - в обратном.

Маршрут №91 со стороны ул. М.Богдановича по ул. Немига, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Нарочанская будет организован до ДС "Веснянка" в обоих направлениях.

Автобусы №69 со стороны пр. Пушкина поедут по ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал, пр. Независимости и далее по действующей трассе в обоих направлениях; №133 - со стороны ДС "Веснянка" по ул. Нарочанская, ул. Тимирязева, ул. Орловская в обоих направлениях; № 76Э, 89Э, 1097-ТК - со стороны пл. Бангалор по ул. Орловская, ул. Тимирязева в обоих направлениях (с выполнением остановки "Л.Украинки").

Маршруты №73 и 1073-ТК пролягут по ул. Московская, пр. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева в прямом направлении, по ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига - в обратном; №11 - со стороны пр. Пушкина по ул. Тимирязева, ул. Нарочанская в обоих направлениях.

Автобусы №29, 1002-ТК, 1112-ТК со стороны пр. Машерова будут двигаться по ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленская, ул. Орловская и далее по маршрутам в обоих направлениях (с выполнением остановки "Выставочный комплекс").

Трасса автобусов №44 и №136 со стороны пр. Машерова пройдет по ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленская, ул. Орловская, ул. Тимирязева, ад Р28 (с остановкой "Выставочный комплекс" и далее до "ст. Ждановичи" с выполнением всех остановок) и далее по маршрутам, в обратном направлении - по ул. Парковая, МКАД, ул. Тимирязева, ул. Орловская, ул. Нововиленская, Старовиленскому тракту, ул. Даумана, пр. Машерова.

Движение автобусов №1051-ТК со стороны пр. Машерова организовано по ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленская, ул. Орловская, ул. Тимирязева и далее по маршруту в обоих направлениях; №163 и №1107-ТК - по ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, пр. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Притыцкого - в обратном.

Кроме того, троллейбусные маршруты №№10, 39 и 77 со стороны пр. Пушкина и ул. Притыцкого будут сокращены до разворотного кольца "Берута".

И с 12.00 до 16.00 (во время групповой гонки) в районе Заславского водохранилища будет кратковременная приостановка движения на городских маршрутах №44, 136, 189Э, 190Э и пригородных маршрутах №219, 223, 225, 419, 432, 499-ТК, 1419-ТК, 1564-ТК, 1589-ТК.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с проведением международных соревнований по велосипедному спорту на шоссе "Кубок Минска" 11 мая будет ограничено движение и...
 
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