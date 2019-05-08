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Капсулы с землей мемориалов ВОВ заложили в крипте Храма-памятника Всех Святых

09.05.2019 10:42 — | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Капсулы с землей мемориалов ВОВ заложили в крипте Храма-памятника Всех Святых

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В крипте Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске заложены капсулы с землей мемориалов и братских могил Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Организаторами мероприятия выступили приход в честь Всех Святых и Белорусский союз офицеров. Закладка капсул приурочена к 75-летию освобождения Беларуси от фашистских захватчиков. Церемонии предшествовала божественная литургия в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых, приуроченная Великой Победе 1945 года. Такая служба проводится раз в году.

Капсулы содержат землю из мемориала партизанской славы "Прорыв" в городском поселке Ушачи - с места захоронения 1,5 тыс. партизан и мирных жителей, погибших 4 и 5 мая 1944 года от рук карателей при прорыве блокады.

Полоцко-Лепельская партизанская зона - одна из самых крупных зон сопротивления во время Великой Отечественной войны, которую называли Партизанской республикой. На ее территории, превышающей 3 тыс. кв.км, находилось 1220 населенных пунктов, проживали около 80 тыс. мирных жителей. Ушачи считались столицей Партизанской республики.

В декабре 1943 - феврале 1944 года гитлеровцы предприняли 5 безрезультативных попыток очистить свои тылы от партизан Полоцко-Лепельской зоны. 11 апреля 1944 года началась масштабная карательная операция. Бои шли 25 суток. В ночь с 4 на 5 мая партизаны осуществили легендарный прорыв огненного кольца, вышли из окружения и вывели 15 тыс. мирного населения. Летом 1974 года на месте прорыва блокады партизанами был воздвигнут мемориальный комплекс "Прорыв" - памятник партизанской славы.

Из Полоцка в крипту Храма-памятника доставили также землю с могилы Героя Советского Союза, старшего сержанта медицинской службы, санинструктора Зинаиды Михайловны Туснолобовой-Марченко. За восемь месяцев боев на Воронежском фронте она вынесла 128 раненых с оружием. Была сама тяжело ранена, перенесла ампутацию ног и рук. После войны в Полоцке вела активную общественную деятельность. Воспитала двоих детей.

В крипте теперь будет находиться земля с братской могилы "Лидова гора" в городе Велиж Смоленской области, где похоронен вместе с бойцами летчик, гвардии лейтенант Александр Петрович Мамкин. Вместе с еще тремя летчиками он вывозил детей Полоцкого детского дома №1, в то время находившегося в немецком оккупационном гарнизоне в Бельчицах. Здесь планировалась карательная операция.

Летчики работали по ночам. В последний вылет, 11 апреля 1944 года, самолет лейтенанта Мамкина был подбит. Он сумел посадить борт с детьми и ранеными партизанами, но сам был тяжело ранен и скончался. За девять рейсов Александр Петрович Мамкин спас 80 детей. Основные моменты спасательной операции были засняты специальными группами московских кинооператоров. Некоторые пленки сохранились и находятся в Москве в Государственном историческом музее.

Также из Смоленской области в белорусскую столицу доставили капсулу с землей из мемориала "Богородицкое поле", что под Вязьмой. Капсулу передали прихожане Спасо-Богородицкого Одигитриевского женского монастыря, участники исторической исследовательской экспедиции, приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Вяземская оборонительная операция проходила 2-13 октября 1941 года, чтобы противостоять наступлению немецких войск на Москву. Операция закончилась поражением Красной армии. Немцы прорвали оборону и окружили в так называемом Вяземском котле четыре армии. За 11 дней потери составили 770-925 тыс. человек. Из них в боях убито и умерло от ран 200-275 тыс. Пропали без вести 450-500 тыс. человек. Трехдневная задержка немецких войск стала одним из слагаемых победы в боях под Москвой.-0-

Фото Андрея Покумейко

 
Теги: Минск
 
 
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9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В крипте Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске заложены капсулы с землей мемориалов и братских могил Великой Отечественной войны,...
 
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