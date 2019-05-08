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ФОТОРЕПОРТАЖ: "Забег отважных" прошел в Минске
09.05.2019 14:48 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 9 мая в Минске прошел "Забег отважных", посвященный Дню Победы.-0-
Фото Оксаны Манчук
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9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 9 мая в Минске прошел "Забег отважных", посвященный Дню Победы.-0- Фото Оксаны Манчук Читать далее на сайте БелТА
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