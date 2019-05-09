Карпенко открыл компьютерный класс в Семеновичской базовой школе

Источник материала: БелТА

Игорь Карпенко

10 мая, Узденский р-н /Корр. БЕЛТА/. Министр образования Беларуси Игорь Карпенко открыл сегодня компьютерный класс в Семеновичской базовой школе Узденского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Для занятий информатикой в школу поступило 7 компьютеров от подшефной организации учебного заведения - Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.

"Мы действительно серьезно занимаемся вопросами информатизации и компьютеризации учреждений образования. Сейчас идет масштабный проект по модернизации школ, особенно сельских. Кроме этого, мы разработали концепцию IT-образования. В ее рамках ведется подготовительная работа по оснащению всех учреждений образования техническими средствами и технологиями, которые будут внедряться в образовательный процесс и способствовать тому, чтобы качество образования повышалось", - сказал Игорь Карпенко.

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Фото Андрея Покумейко