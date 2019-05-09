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В Минске поезда метро 11-12 мая в определенные часы будут ездить чаще
10.05.2019 12:19 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 11 и 12 мая изменится интервал движения поездов метро, сообщили БЕЛТА в столичном метрополитене.
11 мая в связи с проведением концерта на стадионе "Динамо" с 23.00 до полуночи интервал движения поездов составит 8 минут.
А 12 мая с 8.00 до 16.00 интервал сократится до 3 минут. Это необходимо для удобства горожан и гостей, поскольку на данный период ожидается увеличение пассажиропотока. График движения наземного общественного транспорта скорректирован из-за международных соревнований по велосипедному спорту UCI "Кубок Минска" и "Гран-при Минска".
Пассажиров просят заблаговременно приобретать жетоны и пользоваться бесконтактным способом оплаты проезда во избежание очередей у касс.-0-
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10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 11 и 12 мая изменится интервал движения поездов метро, сообщили БЕЛТА в столичном метрополитене. 11 мая в связи с проведением...
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