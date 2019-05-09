Тестовые соревнования по велоспорту на шоссе к Европейским играм соберут 27 команд

Источник материала: БелТА

Во время соревнований. Фото из архива

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тестовые соревнования по велоспорту на шоссе к II Европейским играм соберут 27 команд. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный менеджер велоклуба "Минск" Алексей Иванов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предстоящая велонеделя станет генеральной репетицией к важным стартам в июне. Велогонки состоятся по маршруту, который утвержден на II Европейских играх. По итогам тестовых соревнований организаторы увидят все нюансы, которые необходимо учесть. Уже завтра, 11 мая, состоится первый крупный турнир - Europe Tour UCI "Кубок Минска", - отметил Алексей Иванов.

После представления команд в 12.00 будет дан старт от Дворца спорта. В воскресенье, 12 мая, любителей велоспорта ожидают международные соревнования по велоспорту на шоссе "Гран-при Минска" (12.00). По словам Алексея Иванова, в двух стартах - Кубке и Гран-при примут участие 27 профессиональных команд.

Он также рассказал, что велоклуб "Минск" успешно начал сезон на шоссе, о чем свидетельствуют последние результаты, и на домашних турнирах спортсмены постараются доказать свой высокий уровень.

Гонка "Гран-при Минска", в которой примут участие более 150 велогонщиков, стартует с Октябрьской площади, где развернется большая развлекательная зона. Здесь пройдут ежегодный конкурс "Веломисс" и концерт с участием популярных белорусских и зарубежных исполнителей - Стаса Пьехи, Руслана Алехно, "Белорусских песняров", Родиона Газманова и других.

На велопразднике каждый может попробовать себя в эстафетах и конкурсах, а для детей ближе к улице Энгельса оборудуют специальную интерактивную зону.-0-