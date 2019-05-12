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13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов снят в четырех областях Беларуси - Гомельской, Могилевской, Витебской и Минской, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"Пожароопасная обстановка в лесном фонде стабилизировалась, запрет на посещение лесов можно снимать, - сказали в пресс-службе. - Ограничения еще действуют в 20 районах. Запрет уже снят в Могилевской, Гомельской, Витебской и Минской областях и на большей части Гродненской области (кроме Гродненского, Берестовицкого, Волковысского и Свислочского районов). Ограничения продолжают действовать по всей Брестской области".

Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимаются местными органами власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта , по которой можно отслеживать снятие ограничений в своем регионе. Карта оперативно обновляется.

С начала года в Беларуси зафиксировано около 330 лесных пожаров на общей площади 2,4 тыс. га. Наибольшее количество лесных пожаров произошло в лесхозах Брестской области (130 случаев на 866 га - без учета площади пожара в Полесском лесхозе) и Гродненской области (37 случаев на 820 га).

Для ликвидации лесных пожаров у Минлесхоза имеются 257 пожарно-химических станций, а также 660 пунктов противопожарного инвентаря, которые укомплектованы необходимым количеством средств пожаротушения. Используются 545 пожарных автомобилей, а также более 360 бочек для подвоза воды, 355 лесопожарных модулей для оперативного тушения, 1803 мотопомпы и 12,6 тыс. ранцевых опрыскивателей, более 1 тыс. почвообрабатывающих орудий для прокладки минерализованных полос. Для раннего обнаружения лесных пожаров создана сеть из более чем 620 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из них свыше 534 оборудованы средствами видеонаблюдения.

Нынешний апрель в Беларуси был самым сухим за последние 75 лет. За этот месяц в среднем по стране выпало 7 мм осадков, что составляет 18,2% климатической нормы. Средняя температура воздуха по стране в апреле составила плюс 8,8 градуса, что на 1,5 градуса выше климатической нормы. Высокая пожарная опасность была обусловлена засушливой и ветреной погодой. Кроме того, несколько лесных пожаров пришли из Украины, в том числе бушевавший на Ольманских болотах. В начале мая в Беларуси установилась дождливая погода, в связи с чем обстановка в лесах стала более благоприятной.-0-