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Запрет на посещение лесов снят в четырех областях Беларуси

13.05.2019 08:30 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Запрет на посещение лесов снят в четырех областях Беларуси
Фото из архива

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов снят в четырех областях Беларуси - Гомельской, Могилевской, Витебской и Минской, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"Пожароопасная обстановка в лесном фонде стабилизировалась, запрет на посещение лесов можно снимать, - сказали в пресс-службе. - Ограничения еще действуют в 20 районах. Запрет уже снят в Могилевской, Гомельской, Витебской и Минской областях и на большей части Гродненской области (кроме Гродненского, Берестовицкого, Волковысского и Свислочского районов). Ограничения продолжают действовать по всей Брестской области".

Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимаются местными органами власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта, по которой можно отслеживать снятие ограничений в своем регионе. Карта оперативно обновляется.

С начала года в Беларуси зафиксировано около 330 лесных пожаров на общей площади 2,4 тыс. га. Наибольшее количество лесных пожаров произошло в лесхозах Брестской области (130 случаев на 866 га - без учета площади пожара в Полесском лесхозе) и Гродненской области (37 случаев на 820 га).

Для ликвидации лесных пожаров у Минлесхоза имеются 257 пожарно-химических станций, а также 660 пунктов противопожарного инвентаря, которые укомплектованы необходимым количеством средств пожаротушения. Используются 545 пожарных автомобилей, а также более 360 бочек для подвоза воды, 355 лесопожарных модулей для оперативного тушения, 1803 мотопомпы и 12,6 тыс. ранцевых опрыскивателей, более 1 тыс. почвообрабатывающих орудий для прокладки минерализованных полос. Для раннего обнаружения лесных пожаров создана сеть из более чем 620 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из них свыше 534 оборудованы средствами видеонаблюдения.

Нынешний апрель в Беларуси был самым сухим за последние 75 лет. За этот месяц в среднем по стране выпало 7 мм осадков, что составляет 18,2% климатической нормы. Средняя температура воздуха по стране в апреле составила плюс 8,8 градуса, что на 1,5 градуса выше климатической нормы. Высокая пожарная опасность была обусловлена засушливой и ветреной погодой. Кроме того, несколько лесных пожаров пришли из Украины, в том числе бушевавший на Ольманских болотах. В начале мая в Беларуси установилась дождливая погода, в связи с чем обстановка в лесах стала более благоприятной.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов снят в четырех областях Беларуси - Гомельской, Могилевской, Витебской и Минской, сообщили корреспонденту БЕЛТА...
 
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