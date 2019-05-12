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Движение транспорта будет временно ограничиваться в Минске при подготовке к параду

13.05.2019 10:37 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Движение транспорта будет временно ограничиваться в Минске при подготовке к параду
Во время парада. Фото из архива

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта будет ограничиваться в Минске с 14 мая по 13 июня на время подготовки к параду, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

Парад войск Минского гарнизона состоится 3 июля. На аэродроме "Липки" будут проводиться тренировки механизированной колонны. Маршрут техники пролегает по ул.Основателей - ул.Скорины - МКАД и по ул.Основателей - дороге Н9067.

В период перемещения механизированной колонны по трассе следования по указанию сотрудников столичной Госавтоинспекции вводятся временные ограничения движения транспорта. Начало движения колонны для тренировок на аэродроме Липки запланировано на 4.50 14, 21, 28 мая, 4, 11 июня, возвращение с аэродрома - на 19.50 16, 23, 30 мая, 6, 13 июня.

Время прохождения колонны составит около 30 минут.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта будет ограничиваться в Минске с 14 мая по 13 июня на время подготовки к параду, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс". Парад...
 
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