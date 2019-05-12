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"Мингорсправка" открывает первую точку по продаже карты гостя в регионах

13.05.2019 18:08 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятие "Мингорсправка" 15 мая открывает в Могилеве представительство по продаже карт гостя. В перспективе туристический продукт можно будет приобрести и в других регионах Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник центра "Карты гостя" предприятия Александр Шифрин.

Представительство разместится на базе гостиницы "Турист".

Туристический проект "Карта гостя. Города и регионы Беларуси" (Minsk Card. Cities&Regions of Belarus) реализуется "Мингорсправкой" при поддержке Министерства спорта и туризма, Министерства культуры, Мингорисполкома и Миноблисполкома, информационно-туристического центра "Минск" по государственной программе развития туризма "Беларусь гостеприимная" на 2016-2020 годы. В нем участвуют музеи, галереи, зоопарки, аквапарки, отели, рестораны, кафе, торговые объекты, пункты проката автомобилей и велосипедов, которые предоставляют бонусы и скидки.

Первоначально в проекте было 74 объекта Минска и Минского региона, теперь более 500 туристических объектов по всей республике. Разработано несколько видов и форматов карт (VIP, Премиум, Люкс, Бизнес и Эконом), в том числе для гостей II Европейских игр.

Приобрести карту гостя можно через сайт minskpass.by и получить в пунктах выдачи, а также в инфокиосках и павильонах по продаже сувениров УП "Мингорсправка", в информационно-туристском центре "Минск".

Карта дает право разового посещения - бесплатно или со скидкой - значительного количества музеев и экскурсий, включенных в программу.

В Европе подобный проект работает уже не первый год, аналогичные карты имеют более 40 городов.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятие "Мингорсправка" 15 мая открывает в Могилеве представительство по продаже карт гостя. В перспективе туристический продукт...
 
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