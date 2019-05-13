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Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 14-16 мая

14.05.2019 10:13 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 14-16 мая
Фото из архива

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработных минчан приглашают на мини-ярмарки вакансий 14-16 мая, возможности трудоустройства представят три предприятия и одна организация, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие пройдет в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр.Любимова, 14). Со своими предложениями трудоустройства соискателей ознакомят представители КУП "Торговый центр "Радзивилловский", ГП "Жилищное коммунальное хозяйство Октябрьского района г. Минска".

На следующий день в отделе обслуживания граждан №1 (ул.Я.Коласа, 69) вакансии предложат торговый центр "Радзивилловский" и ЧП "ОЛКОбелТРАНС".

Мини-ярмарка в отделе обслуживания граждан №3 (ул.Щербакова, 32) состоится 16 мая с участием ТЦ "Радзивилловский" и Заводского отдела (Минска) Департамента охраны МВД.

Кроме этого, 22 мая в отделе обслуживания граждан №2 (пр.Любимова, 14) пройдет День предприятия с участием представителей ОАО "НПО Центр" - крупного производителя разнопланового оборудования, предоставляющего также услуги электронно-лучевой сварки.

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработных минчан приглашают на мини-ярмарки вакансий 14-16 мая, возможности трудоустройства представят три предприятия и одна...
 
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