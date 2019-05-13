16 мая стартует Международный экономический форум в Витебске

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Более 80 делегаций из 23 стран примут участие в Международном экономическом форуме в Витебске. Подвести итоги и заглянуть в будущее регионального и трансграничного развития вместе с деловым и управленческим активом Витебщины намерены представители дипломатических миссий, аккредитованных в Беларуси, официальные делегации и бизнесмены побратимских регионов.

Программа форума составлена из четырёх условных тематических блоков с учётом наиболее актуальных социально-экономических задач, стоящих перед Витебщиной. Торжественная церемония открытия форума задаст тон дискуссиям в рамках деловой программы мероприятия. Тогда же состоится чествование представителей различных сфер деятельности за достигнутые производственные успехи, а также награждение молодых ученых премией облисполкома.

На сцене Летнего амфитеатра планируется подписание 12-ти договоров о сотрудничестве районов Витебщины с зарубежными регионами, сообщили в Витебском центре маркетинга. Официально оформить партнерство намерены Витебск и Обнинск (Калужская область), причем первый наукоград России станет десятым зарубежным городом, с которым областной центр развивает взаимодействие. Аналогичные документы готовятся подписать руководители Витебского, Лиозненского, Лепельского, Верхнедвинского, Бешенковичского, Полоцкого районов с представителями России, Латвии, Литвы и Украины.

Для участников и гостей форума будут развернуты выставочные экспозиции и демонстрационные площадки «Инновационное развитие регионов», «Экспорт-2019», «Инновационные технологии в сфере туризма, спорта и гостеприимства», «Кластеры и их роль в развитии инновационной экономики», «IT-зона», «Инновационное оборудование и техника», «Арт-Авангард», «Зона спорта и туризма». Впервые на форуме будет работать отдельный выставочный павильон проектов, товаров и услуг зарубежных регионов, где уже забронировали места представители Саратовской, Тульской, Липецкой областей, Латвии и Китая.

Для бизнесменов организуется биржа деловых контактов, где можно будет провести встречи и переговоры с потенциальными партнерами.

Насыщенной обещает стать дискуссионная часть форума. Организаторы предложили обсудить такие темы, как «Межрегиональное сотрудничество в экономической сфере. Опыт и перспективы», «Электронные торговые площадки для бизнеса», «Энергосбережение в промышленности и строительстве», «СЭЗ – перспективные площадки реализации проектов», «Оршанский регион – территория для бизнеса», «Опыт и перспективы межрегионального туризма», «Роль системы образования в инновационных разработках».

В течение двух дней на площадках форума будет проходить молодежный конкурс профессиональной подготовки и квалификации WorldSkills.