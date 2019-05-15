Николай Шерстнёв о «Дажынках» в Браславе, сельхозпредприятиях региона и витебских спортсменах на Евроиграх-2019

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





«Слово — великое оружие и бесценное лекарство». Эта фраза, сказанная председателем Витебского облисполкома Николаем Шерстнёвым в ходе встречи с руководителями средств массовой информации области, собственными корреспондентами республиканских СМИ, представителями предприятий полиграфии, связи и коммуникаций, посвященной профессиональным праздникам — Дню печати, Дню работников радио, телевидения и связи, стала эпиграфом пресс-конференции руководителя Витебщины. Магистральной темой стала внутренняя повестка, обо всем, что волнует общество, задавали вопросы главе области представители СМИ региона.

— Касаясь темы работы государственных СМИ, как вы считаете, насколько высок уровень доверия аудитории к ним сегодня? И, на ваш взгляд, каких материалов не хватает в прессе? Насколько значимы и полезны для вас встречи с журналистами?

— Касательно доверия: государственные СМИ — связующее звено между государством и народом. Приходя на работу, первым делом всегда открываю газеты региональные, дальше — республиканские. Убежден: чем более профессионален журналист, тем более он читаем. Нужно, однако, работать над уровнем подачи. Мне кажется, мы перегибаем с информацией легкой, мы ее констатировали, а хотелось бы читать то, что несет и смысл, и идеологию, и воспитательную роль. Есть ощущение, что встречаюсь с вами недостаточно, и уже обсуждалась возможность делать такой формат поквартально.

— В Браславе в этом году пройдут областные «Дажынкі». Наряду с традиционными подходами в подготовке праздника чем новым удивят хозяева и насколько эти изменения станут ощутимыми для региона, позиционирующего себя как туристический?

— Основная мотивация — под «Дажынкі» осовременить город, сделать его комфортным для жителей, и с этим я связываю воедино придание Браславу статуса туристического города и возрождение сельского хозяйства в регионе.

Нужно городской пляж привести в порядок, через него привлечь отдыхающих. В конце сентября приглашаем вас, всех журналистов, оценить, чего достигнем.

— В одном из интервью вы сказали, что на уровне республики разрабатывается документ о дальнейшем укрупнении сельхозпроизводства. Можно ли уже говорить о конкретных шагах в этом плане? Какие изменения в связи с этим ждут сельхозпроизводителей области, в том числе и интеграционные структуры?

— С моим приходом мы начали четыре года назад вести разговор о создании крупных сельскохозяйственных предприятий. Я был убежден: только централизовав выручку, капитал, сегодня можно конкурировать на внутреннем и внешнем рынках.

Есть документ — Директива Президента Республики Беларусь № 6 «О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли», где четко одним из пунктов прописано создание крупных кооперативно-интеграционных формирований, агрохолдингов. Эта дорожная карта — четкая стратегия развития сельского хозяйства, и Витебщина ее соблюдает.

Через эти формирования задача № 1 — за пять лет осовременить сель­ское хозяйство целиком. И чтобы там работала молодежь, а для этого надо создать ей все условия, село должно соответствовать XXI веку.

— Вы не раз заостряли внимание на том, что экономика региона нуждается в специалистах различных профессий, особенно в отрасли сельского хозяйства. Ни для кого не секрет, что молодые специалисты порой плохо закрепляются на предприятиях и, отработав положенное время, ищут новое место работы. Скажите, что делается для того, чтобы первое рабочее место оказалось привлекательным для молодого человека?

— Мы чувствуем, видим и понимаем дефицит специалистов высокообразованных в тех профессиях, которые соз­дает новое время. К сожалению, нередко предприятия вынуждены готовить эти кадры сами, под себя, поэтому в области мы попытались объ­единить производителя продукции, наши учебные заведения, чтобы ввести те профессии, которые востребованы на рынке, и готовить студентов уже по заявкам.

В отдельных регионах, к счастью, не Витебской области, ветеринарных врачей нет вообще. Статус же ветврача во всех странах выше, чем медицинского, ведь врач лечит человека, а ветеринарный врач — человечество.

В вузах мы также идем через целевиков. За пятилетку, осовременивая сельхозпроизводство, мы должны создать молочнотоварные и свинокомплексы, но вот вопрос — кто будет там работать, если на зооинженерном факультете в прошлом году выпущено было всего четыре специалиста? Поэтому надо создавать условия для жизни сельчан, как и в городе. И при поступлении в ветакадемию приоритет отдавать выпускникам сельских школ, которые затем вернутся назад, больше использовать целевые направления на учебу.

— В области массово признают несостоятельными районные потребительские общества. От райпо-банкротов в первую очередь остается в минусе сельская местность. Отсутствие стационарной и выездной торговли вызывает закономерное недовольство сельчан. Есть ли единый механизм, которым планируют решать проблему?

— Село сегодня нельзя оставить без обслуживания, и в то же время мы видим, что с каждым годом ситуация в райпо становится все хуже. Мы рассмотрели этот вопрос на заседании исполкома и договорились создать крупную сеть с единой управляющей компанией, исключив промежуточные районные звенья и уйдя от лишних затрат, по примеру крупных торговых сетей. Больше всего нагляден «Евроопт», у которого

управленцев на всю страну меньше, чем у нас в области.

Мы должны поменять подходы в работе райпотребкооперации, осовременить всю систему, оптимизировать за­тратную часть, обеспечить ассортимент необходимой покупателю качественной и доступной продукции. Да, сложно: у нас более 6,3 тысячи населенных пунктов. Для сравнения: в Брестской области — чуть более 3 тысяч. Это затраты, дороги и так далее.

Сказать, что мы готовы полностью крупным сетям передать торговлю на селе, однозначно — нет, потому что может произойти разное, и тогда мы потеряем и то, что было, и не найдем нового, но мы будем последовательно, шаг за шагом, идти собственным путем.

В нынешнем году планируется закончить формирование принципиально новой управленческой структуры, а в следующем — получить положительный результат от этих действий.

— В настоящее время активно развиваются лесхозы. Обновляется парк оборудования, расширяются направления деятельности, в том числе по углубленной переработке древесины. При этом в Витебской области, как и в других регионах страны, действует достаточно частных предприятий, ориентированных прежде всего на экспорт фактически сырья. Николай Николаевич, каким видится дальнейшее развитие лесной отрасли области и какие задачи считаете наиболее актуальными?

— Политика в отношении лесохозяйств области выстроена уже несколько лет назад: каждый лесхоз должен иметь собственное производство, где будет перерабатывать сырье в зависимости от своих источников и возможностей.

Мой принцип такой: 99 процентов древесины должно перерабатываться и продаваться из региона. Лес — это золотое дно для Витебской области. И рано или поздно мы к этому придем. Практически в каждом лесхозе сегодня уже создаются определенные цеха, и они не сыграют основной роли в деле углубленной переработки древесины, а лишь дадут возможность устойчиво работать данным организациям. Политику же должны сыграть мировые игроки — с одними у нас сейчас идут переговоры, с другими уже выстраиваются более тесные отношения.

— Республика в этом году принимает II Европейские игры. Какими результатами в массовом спорте и высших достижений отмечены представители Витебщины?

— Спорт — не только политика, авторитет страны. Физкультура и спорт — это будущее нации. Лучшие спортсмены — ориентир для молодежи, кем можно стать, особенно когда они из того же города или деревни. Вот живой пример — Ирина Кривко, она легенда в Сенно.

В целом Витебщина за последние годы здорово добавила в спорте. За 2018-й — 154 медали, и это лучший результат четырехлетия. Два года подряд имеем лучший результат среди регионов, кроме Минска. Так что, думаю, спортсмены — уроженцы Витебщины — на Европейских играх покажут достойные результаты.

— В Беларуси ежегодно проходит патриотическая акция «Беларусь помнит». Какой поступок ваших отца или дедушек, других близких, связанный с Великой Отечественной войной, для вас является самым ценным?

— Такого поступка не могу выделить, потому что мои родители были подрост­ками во время Великой Отечественной, один дедушка погиб в финскую войну, второй — в 1942 году. Из рассказов родителей в памяти очень четко отпечатались их впечатления, какой ужасный был голод, когда по полю, где все вспахано снарядами, в 20-градусный мороз (это делился отец) собирали мерзлую картошку, капусту гнилую… Уже с позиции сегодняшнего возраста понимаю, что это наложило отпечаток и на моего отца: почему он с такой самоотдачей занимался производством сельскохозяйственной продукции, зерновыми, был звеньевым по выращиванию картофеля все годы. Эта самоотдача от темна до темна — она помнится, как и то, что люди помогали друг другу. Верили в победу, пытались выживать всячески, чтобы до­ждаться того дня, когда придет Красная Армия… И вот эти детские воспоминания повлияли и на меня.